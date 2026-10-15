KB국민카드, KCSI 체크카드 부문 12년 연속 1위

AI 핵심 요약beta
- KB국민카드는 15일 KCSI 체크카드 부문 1위를 차지했다
- KB국민카드는 12년 연속 1위로 고객 중심 개선을 인정받았다
- KB Pay와 맞춤형 상품 확대로 고객 편의와 선택권을 높였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드가 한국산업의 고객만족도(KCSI) 조사에서 체크카드 부문 12년 연속 1위를 차지했다. 고객의 소비 특성을 반영한 상품과 KB Pay를 통한 생활밀착형 서비스를 확대하며 고객 편의성을 높이고 있다.
KB국민카드는 한국능률협회컨설팅이 주관하는 '2026년 한국산업의 고객만족도' 조사에서 체크카드 부문 1위에 선정됐다고 15일 밝혔다. 2015년부터 올해까지 12년 연속으로, 고객 중심의 상품·서비스 개선 노력을 인정받았다고 설명했다.
KB국민카드는 다양한 소비생활과 라이프스타일을 반영한 상품 경쟁력 강화에 힘쓰고 있다.
종합금융플랫폼 'KB Pay'는 올해 1월 가입 고객 1600만명을 넘어섰다. 카드 결제를 넘어 쇼핑·여행·금융 등 생활밀착형 서비스를 확대하며 고객 접점을 넓히고 있다.
미성년자 고객을 위한 'KB 틴업 체크카드'는 출시 한 달 만에 10만장 이상 발급됐다. 연령별 소비 특성을 반영한 맞춤형 혜택과 인기 캐릭터 디자인을 적용한 것이 특징이다.
올해 1월 선보인 신규 상품 브랜드 'ALL·YOU·NEED' 시리즈도 누적 발급량 30만장을 돌파했다. 일상생활 할인 중심의 'ALL', 라이프스타일 맞춤 혜택의 'YOU', 특정 목적에 특화한 'NEED' 등 3개 라인업으로 고객 선택의 폭을 넓혔다.
이와 함께 고객패널과 내부 설문조사를 연계해 고객 의견 수렴 체계를 강화하고, AI 모델 기반 자동화 모니터링 시스템을 도입하는 등 소비자보호와 고객 신뢰 제고에도 힘쓰고 있다.
KB국민카드 관계자는 "고객의 목소리를 반영해 상품과 서비스를 꾸준히 개선해 온 결과"라며 "앞으로도 고객의 일상에 실질적인 혜택과 편리함을 더하고, 고객과 사회가 함께 성장할 수 있는 금융 서비스를 제공하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com