금융위, 증시상황 긴급 점검회의 개최

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이억원 위원장 주재, 대외 불확실성·외국인 수급 동향 점검

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 금융위원회(이하 금융위)는 15일 이억원 금융위원장 주재로 금융감독원, 한국거래소 등 유관기관 및 시장 전문가와 함께 '증시상황 긴급 점검회의'를 개최했다고 밝혔다.

이날 열린 회의에서는 최근 미국 금리 인상 전망 확대와 인공지능(AI) 인프라 산업 관련 불확실성, 국제유가 상승 등에 따른 국내 증시 동향과 외국인·기관투자자 수급 상황을 점검하고 향후 대응 방향을 논의했다.

회의에는 금융감독원 부원장, 한국거래소 부이사장, 한국예탁결제원 사장, 한국증권금융 부사장, 국제금융센터 부원장, 자본시장연구원 부원장, 금융투자협회 증권선물본부장, KB증권·신영증권 리서치센터장 등이 참석했다.

회의에 참석한 유관기관 관계자와 시장 전문가들은 최근 글로벌 금리 상승 전망과 AI 반도체 업종의 투자 및 수익 전망에 대한 불확실성, 국제유가 상승 등 대내외 거시경제 여건으로 증시 변동성이 확대됐다고 평가했다. 다만 주가 하락 속도와 수급 측면에서는 시장이 과도하게 반응한 측면이 있다고 진단했다.

[사진=금융위원회]

참석자들은 반도체·방산·조선 등 국내 주력 산업이 세계적인 경쟁력을 바탕으로 양호한 실적을 내고 있으며, 외환보유액과 경상수지, 금융기관 건전성 등 한국 경제의 기초체력도 견조한 수준을 유지하고 있다고 평가했다.

이에 따라 시장 변동성 확대에 대한 경각심을 유지하면서도 과도한 불안심리 확산과 급격한 쏠림 현상을 경계해야 한다는 데 의견을 모았다. 투자자들도 기업의 본질적 가치와 중장기 성장 가능성 등을 고려해 합리적으로 투자 판단을 할 필요가 있다고 강조했다.

금융당국과 유관기관은 긴밀한 공조체계를 바탕으로 국내외 시장 동향과 수급 상황을 면밀히 점검하기로 했다. 시장 불안을 틈탄 허위 풍문 유포와 시세조종, 불법 공매도 등 시장교란행위에는 무관용 원칙에 따라 엄정 대응할 방침이다.

아울러 필요한 경우 비상대응계획(컨틴전시 플랜)을 신속하게 시행할 수 있도록 사전 준비도 철저히 하기로 했다.

이억원 금융위원장은 "작은 변동성에도 경각심을 갖고 금융시장 안정과 투자자 보호에 적극 대응해달라"고 주문했다.

이어 "과도한 부채와 신용에 의존한 투자는 위험하며 이럴 때일수록 리스크 관리가 중요하다"며 "금융회사들은 무분별한 신용공여를 자제하고, 고객 보호와 리스크 관리에 만전을 기해 줄 것"을 당부했다.

dconnect@newspim.com