아이에스티이, 앰코코리아에 'FOUP Inspection 복합장비' 추가 수주

AI 핵심 요약beta
- 아이에스티이는 15일 앰코테크놀로지코리아로부터 복합장비를 추가 수주했다
- 추가 수주는 양산 검증을 거쳐 기술력과 고객 신뢰를 입증했다
- FOUP 세정·검사 통합으로 공간 활용과 생산 효율을 높이는 장비다
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공간 효율·수율 극대화로 시장 확대
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 반도체 장비 전문기업 아이에스티이가 글로벌 반도체 패키징·테스트 기업 앰코테크놀로지코리아로부터 'FOUP Inspection 복합장비'를 추가 수주했다고 15일 밝혔다.
지난 연말 최초 수주 이후 양산 라인에서 신뢰성과 성능 평가를 거친 결과다. 반도체 장비 산업에서 양산 검증을 통한 추가 수주는 기술적 진입장벽과 고객사 락인(Lock-in) 효과를 입증하는 지표로 평가된다.
회사에 따르면 FOUP Inspection 복합장비는 반도체 웨이퍼 이송 용기인 풉(FOUP)의 세정 기능과 결함 검사 기능을 하나로 결합한 솔루션이다. 기존 개별 장비 사용 방식 대비 클린룸 공간 활용도를 높이고 세정·검사 공정을 통합해 생산 효율을 개선할 수 있다.
아이에스티이는 FOUP 커버와 바디를 분리해 세정·건조하는 기술을 기반으로 SK하이닉스, 삼성전자, SK실트론 등 메모리 및 웨이퍼 제조기업에 장비를 공급해 왔다. 이번 추가 수주로 글로벌 OSAT 기업으로 고객 기반을 확대했다.
조창현 대표이사는 "이번 추가 수주는 글로벌 탑티어 OSAT 기업의 까다로운 양산 기준을 충족시키며 기술력을 인정받은 결과"라고 말했다. 그는 "하반기 이후 SK하이닉스, SK실트론, 한국에너지기술연구원, 앰코 등으로부터 견조한 수주 흐름이 있다"며 "주력 제품인 FOUP Cleaner 및 복합장비의 안정적 공급과 사업 다각화를 통해 성장세를 지속하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com