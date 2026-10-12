아이에스티이, 제주 RE100 수소 시범단지 핵심 설비 수주

AI 핵심 요약beta
- 아이에스티이가 12일 제주 RE100 수소 시범단지 사업 수주했다
- 한국에너지기술연구원 주관 수소압축패키지 공급 계약을 체결했다
- 그린수소 저장·공급 인프라로 수소 사업 확장에 나섰다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 반도체 장비 및 에너지 인프라 전문기업 아이에스티이가 한국에너지기술연구원 주관 'RE100 기반의 수소 시범단지 인프라 기술개발' 사업에서 수소압축패키지 공급 계약을 체결했다고 12일 밝혔다.
제주특별자치도 제주 용암해수단지 일원에서 추진되는 이 사업은 재생에너지의 간헐성 문제를 해소하고 청정 수소 연계를 통해 안정적인 RE100(100% 재생에너지 사용) 환경을 구축하기 위한 국책 사업이다.
회사에 따르면 공급되는 수소압축패키지는 태양광·풍력 등 재생에너지로 생산된 그린수소를 고압으로 압축해 시범단지 내 수소 저장·공급 인프라를 구성하는 주요 설비로 활용된다. 아이에스티이는 그동안 수소 생산, 저장, 출하에 이르는 수소 플랜트 구축 전 과정에 걸쳐 턴키(Turn-key) 솔루션을 제공하며 기술력을 축적해왔다.
회사는 보령 수전해 기반 수소생산기지 후단 공정 구축 등의 레퍼런스에 이어 이번 제주 RE100 수소 시범단지 핵심 인프라 사업까지 수주하면서 수소 인프라 분야에서 사업 영역을 확대하고 있다.
아이에스티이 조창현 대표이사는 "이번 수주는 당사가 보유한 수소 압축 및 패키징 기술의 우수성을 인정받은 것"이라며 "정부의 탄소중립 정책과 기업들의 RE100 수요에 발맞춰 친환경 수소에너지 사업을 추진하겠다"고 말했다.
한편 아이에스티이는 반도체 FOUP 클리너를 SK하이닉스와 삼성전자 등 글로벌 반도체기업에 공급하고 있으며, PECVD(플라스마 강화 화학기상증착) 등 반도체 공정 장비 사업과 함께 AI 데이터센터 및 수소 중심의 에너지 인프라 사업으로 사업 영역을 확대하고 있다.
nylee54@newspim.com