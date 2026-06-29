아이에스티이, 차세대 수소에너지 기술개발 국책과제 선정

AI 핵심 요약beta
- 아이에스티이는 29일 차세대 수소에너지 국책과제에 선정됐다고 밝혔다.
- PEM 수전해 BOP 시스템 국산화·최적화를 통해 기생전력을 줄이고 수소 생산 효율을 높일 계획이라고 했다.
- URFC 연구개발사업과 시너지로 MW급 그린수소 플랜트 및 글로벌 시장 진출을 추진한다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 아이에스티이가 경기도가 지원하는 '2026년 차세대 수소에너지 기술개발사업' 국책과제에 최종 선정됐다고 29일 밝혔다.
이번 과제를 통해 'PEM 수전해 고효율 BOP(Balance of Plant) 시스템 개발'을 수행한다. BOP는 펌프, 열관리 시스템, 전력변환장치 등 수전해 시스템 운영에 필요한 핵심 보조설비로 전체 시스템 소비전력의 약 20~40%를 차지한다.
회사에 따르면 현재 수전해 산업은 스택(Stack) 중심 기술개발에 집중되어 있으며, 실제 시스템 효율과 경제성을 결정하는 BOP 분야의 국산화와 최적화 기술은 여전히 부족한 상황이다. 아이에스티이는 저압손실 유체설계 기술, CFD 기반 유동 최적화 기술, 패시브 열회수 시스템 등을 개발해 수전해 시스템의 기생전력을 최소화하고 수소 생산 효율을 높일 예정이다.
현재 과학기술정보통신부와 한국연구재단의 국가전략기술 연구개발사업인 '수전해-연료전지 융합형 고효율 재생연료전지(URFC) 기술개발'에도 참여하고 있다. 이번 과제 참여로 두 사업 간 시너지 효과를 기대할 수 있다.
조창현 아이에스티이 대표이사는 "이번 선정은 당사가 보유한 수소 시스템 엔지니어링 역량과 기술력을 인정받은 결과"라며 "국가 URFC 연구개발사업과의 시너지를 통해 수소 생산·저장·활용을 통합하는 차세대 에너지 플랫폼을 구축하겠다"고 말했다.
한편 아이에스티이는 해당 기술 개발을 기반으로 향후 MW급 그린수소 생산 플랜트 시장 진출을 추진할 계획이다. 최근 네팔 그린수소 및 요소비료 플랜트 사업 검토와 중국 HEIE 국제수소전시회 참가 등 글로벌 시장 진출을 위한 활동을 강화하고 있다.
nylee54@newspim.com