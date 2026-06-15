아이에스티이, 페가트론·클라우드서비스회사와 AI 서버 협력

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블랙웰 GPU 기반 국산 AI 클라우드 서비스 개발

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 반도체 장비 및 AI 인프라 전문 기업 아이에스티이가 대만에서 열린 글로벌 IT 전시회 '컴퓨텍스(COMPUTEX) 2026'에서 페가트론, 국내 주요 클라우드서비스회사(CSP)와 협력 방안을 논의했다고 15일 밝혔다.

이번 회동에는 아이에스티이 조창현 대표이사, 페가트론 게리 챙 CEO, 국내 CSP 임원 등이 참석했다. 3사는 엔비디아(NVIDIA) 차세대 아키텍처 기반의 AI 인프라 공급 협력 방안을 논의하고 국내 기술 검증 및 서비스 고도화에 긴밀히 협력하기로 했다.

회사에 따르면 아이에스티이는 국내 CSP의 GPU 클라우드 서비스 지원을 위해 엔비디아의 차세대 고성능 그래픽 카드인 '블랙웰 B300' GPU가 장착된 HGX 서버의 성능 검증(PoC) 테스트를 국내 CSP 기술팀과 공동으로 진행 중이다. 이는 양사의 기술력을 결합해 고성능 GPU 기반의 국산 AI 전문 클라우드 서비스를 완성하는 핵심 과정이다.

아이에스티이 로고. [사진=아이에스티이]

양사는 클라우드 플랫폼 서비스와 고성능 GPU의 시너지를 통해 국내 AI 교육 및 인프라를 확충하고, AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 워크로드에 특화된 환경을 제공할 계획이다.

아이에스티이 관계자는 "이번 컴퓨텍스에서 페가트론, 국내 CSP와의 협력을 통해 고성능 AI 인프라 시장을 선도할 파트너십을 확인했다"며 "블랙웰 B300 AI 서버 성능 테스트를 성공적으로 완료해 삼성SDS, 네이버, 카카오, NHN클라우드 등 국내 CSP 기업들에게 세계 최고 수준의 개발 환경을 지원하겠다"고 말했다. 이어 "차세대 고효율 하드웨어와 AI 특화 플랫폼을 결합한 통합 솔루션으로 국내 AI 데이터 주권 확립에 중추적 역할을 해나가겠다"고 덧붙였다.

nylee54@newspim.com