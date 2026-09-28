안성시, 지역사회 협력 강화 추진…자살예방 안전망 구축

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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 의료기관과 복지기관, 종교단체 등 지역사회와 협력을 통해 자살위험군을 대상으로 조기 발견부터 상담·치료 연계까지 아우르는 촘촘한 자살예방 안전망 구축에 나선다.

28일 시에 따르면 이번 조치는 시민들이 정신건강 및 자살예방 서비스를 보다 쉽게 인지하고 필요한 시기에 적절한 지원을 받을 수 있는 서비스 접근성과 인지도를 높이기 위해 마련됐다.

안성시 자살예방 홍보물[사진=안성시]

앞서 시는 지역사회와 연계한 자살예방 사업으로 ▲동네의원 마음이음 ▲번개탄 판매행태 개선 ▲행복주는 마음약국 ▲종교계 협력 자살유족 지원 ▲응급실 기반 자살시도자 사후관리 ▲생명존중 안심마을 등을 추진하고 있다.

특히 의료기관과 약국 등 시민들이 많이 이용하는 지역 자원을 활용해 정신건강에 어려움을 겪는 시민을 발굴 지원하고 있는 상태다.

시는 앞으로 시민들이 도움이 필요할 때 관련 서비스를 쉽고 신속하게 이용할 수 있도록 자살예방 사업과 상담 창구에 대한 홍보를 확대할 방침이다.

시 관계자는 "자살예방은 한 기관의 노력만으로 해결하기 어려운 만큼 지역사회 전체가 함께 위기 신호를 살피고 필요한 도움으로 연결하는 것이 중요하다"며 "시민 누구나 어려움을 겪을 때 주저하지 않고 도움을 요청할 수 있도록 지역사회와 함께 촘촘한 생명안전망을 만들어가겠다"고 말했다.

lsg0025@newspim.com