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[뉴스분석] "더 이상 흔들리면 안 돼"…靑·與, 유시민 비판에 강경 대응 전환

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AI 핵심 요약

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  • 유시민이 28일 이재명 대통령을 비판하자 청와대와 민주당이 맞대응했다.
  • 청와대는 발언 왜곡을 유감이라 했고 법적 대응도 검토했다.
  • 민주당은 과유불급이라며 유 작가에게 말조심을 요구했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

유시민 "李대통령, 지금까지 국민 속였다" 직격
靑 "대통령 개혁 의지 왜곡 유감"...與 "과유불급"
박지원 "유시민 때문에 李 지지율 제동"…임미애 "지지자들 걱정"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 유시민 작가가 검찰개혁 등을 두고 이재명 대통령을 향해 지속적으로 강도 높은 비판 메시지를 내자 참다 못한 청와대와 더불어민주당이 공개적으로 비판에 나섰다.

청와대가 유 작가의 발언에 법적 대응까지 검토하는 것으로 알려진 가운데, 민주당에서도 유 작가를 향해 "과유불급", "말조심해야 한다"는 반응이 나온다.

28일 정치권에 따르면 청와대와 민주당은 최근 유 작가의 검찰개혁 관련 발언에 공식 입장을 내며 반박하거나 우려를 표하고 있다. 유 작가의 발언이 여권에 정치적 부담이 되고 있다는 판단에서다.

유시민 작가 [사진=유튜브채널 '사람사는세상노무현재단']

◆유시민 "李대통령, 지금까지 국민 속였다" 직격…靑 법적 대응 검토 與 "과유불급"

유 작가는 지난 22일 미디어오늘 유튜브 채널에 출연해 이 대통령의 검찰개혁 관련 발언을 두고 "이 대통령이 생각한 검찰 개혁은 우리가 생각한 검찰 개혁, 더불어민주당 입장, 대통령의 공약이라고 얘기했던 것과는 완전히 다른 것이었다"면서 "대통령이 지금까지 국민을 속인 것"이라고 비판했다.

그는 "이 대통령은 법무부 안에 '수사를 하는 검찰'과 '기소를 하는 검찰'을 나누는 것이 원래 검찰 개혁의 최대치라고 말했다. 이를 보면서 충격을 받았다"며 "저는 단 한 번도 그런 말을 들어본 적이 없었다"고 주장했다.

청와대는 유 작가의 발언이 이 대통령의 검찰 개혁 의지를 왜곡하고 있다고 보고 법적 대응까지 검토하는 것으로 알려졌다.

청와대는 지난 24일 언론공지를 통해 "근거 없는 비난성 주장이 계속되는 것에 대해 사실 관계를 확인 중"이라며  "대통령의 검찰개혁 의지를 사실과 다르게 왜곡하는 것에 유감"이라고 밝혔다. 다만 "법적 대응 여부는 결정된 바 없다"고 선을 그었다.

민주당에서도 유 작가를 향한 공개 비판이 나왔다. 박성준 민주당 수석대변인은 지난 27일 추석 민심 기자간담회에서 유 작가를 거론하며 "전체 진영을 너무 흔들어놓는 지나친 말이 아니냐. 과유불급"이라고 지적했다.

박 수석대변인은 "(당원들이) 쓴소리는 어떤 경우엔 약효가 있지만, 도가 지나쳤을 경우 정부에 도움이 되느냐는 반문을 많이 하더라"고 했다.

그러면서 "당원들과 여당 지지층은 대통령을 중심으로 당·정·청이 하나 돼 힘 있는 여당이 되라는 말씀을 주셨다"고 했다.

이재명 대통령이 지난 22일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 열린 제81차 유엔총회에서 연설하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

◆박지원 "유시민 때문에 대통령 지지율 제동"…임미애 "지지자들 걱정"

민주당 의원들도 유 작가의 발언이 여권에 부담이 되고 있다는 취지의 목소리를 내놨다.

5선 중진 박지원 민주당 의원은 이날 MBC 라디오에서 "대통령이 기자회견 모두발언에서 말했듯 '내 잘못입니다'라고 했기 때문에 (대통령 지지율이 더) 반등해야 하지만 유시민 작가 때문에 지금 제동이 걸리고 있다"고 짚었다.

박 의원은 "유 작가가 비평가이기 때문에 좋은 말을 할 수 없다"면서도 "왜 내란 세력에 이익되는 얘기를 자꾸 하냐, 유 작가가 바라는 세상이 뭐냐 '윤 어게인' 내란 세력들이 집권하는 거냐. 그게 아니면 말조심해야 한다"고 강조했다.

임미애 민주당 의원도 BBS 불교방송에서 "이번 추석 때 가장 많이 들었던 얘기 중의 하나가 '도대체 그분은 왜 그래요?'다"라며 "유시민 작가가 우리 당 당원은 아니더라도 지지자들이 걱정을 많이 한다"고 말했다.

청와대에 이어 민주당 지도부와 중진·현역 의원들까지 유 작가의 발언을 공개적으로 문제 삼으면서 여권이 사실상 유 작가의 비판에 맞대응하는 모양새가 됐다.

다만 김민석 대표는 당 차원의 직접적인 맞대응을 요구하는 목소리에는 절제를 강조했다.

김 대표는 이날 민주당 공식 유튜브 민주당티비 방송에서 유 작가에 대한 당 차원의 법적 대응이 필요하다는 한 시청자의 의견에 "전당대회를 거치면서 상당히 다른 의견들이 당내에 존재한다는 것을 알았다"며 "일차적으로 흔히 이야기하는 멸칭도 최소화하면서 상대의 문제를 지적하고 풀어가면 좋겠고, 저희도 그렇게 하겠다"고 밝혔다.

이어 즉각적인 대응을 촉구하는 목소리에 "사안에 따라 저희가 다 진행하고 있다"며 "상대가 한다고 꼭 (우리도) 해야 하는 것은 아니지 않나"라고 반문했다. 그러면서 "우리도 절제해야 문제를 풀 수 있다"고 강조했다.

 

chogiza@newspim.com

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한국 야구, 일본 3-1 제압 금메달 [서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 야구대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승전에서 일본을 꺾었다. 아시안게임 5연패를 달성했다. 한국은 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=KBO] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 앞서 한국은 지난 25일 일본과 슈퍼라운드 1차전에서 타선이 침묵해 0-5로 패했지만, 이날 결승전에서 승리해 완패를 설욕했다. 이날 승리의 주역은 단연 선발로 나선 곽빈이다. 곽빈은 6.1이닝 동안 111개의 공을 던지며 4피안타 2사사구 9탈삼진 1실점(1자책점)을 기록했다. [서울=뉴스핌] 곽빈이 지난 17일 아시안게임 대표팀 소집 후 연습에서 몸을 풀고 있다. [사진=두산 베어스] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 곽빈은 6회까지 이미 92개의 공을 던졌지만 7회에도 마운드에 올라가 투구를 이어갔다. 하지만 7회 1사 1, 2루 상황에서 3루수 사토 유키에게 적시타를 맞았다. 한국 벤치는 곽빈을 내리고 조병현을 대신 올렸다. 곽빈은 아쉬움을 감추지 못하며 마운드를 내려갔다. 곽빈은 지난 21일 처음 치른 대만과 조별리그 경기에서 6이닝 무피안타 2사사구 10탈삼진 무실점을 기록하며 승리를 챙겼다. 한국 야구 국가대표 류지현 감독은 가장 중요한 일전에 곽빈을 선발로 내세웠다. 곽빈은 100개가 넘는 혼신의 역투를 펼쳤지만, 이날 승리를 챙기지는 못했다. 이날 한국 타선은 초반부터 여러 차례 득점 기회를 맞았지만 이를 살리지 못했다. 2회 먼저 1점을 냈지만 7회까지 추가득점에 실패했다. 그 사이 7회 일본에 1-1 동점을 허용했다.  [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=대한체육회] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 8회초 타선이 다시 집중력을 발휘했다. 김지찬의 2루타, 조형우의 희생번트, 김주원의 볼넷으로 만들어진 1사 1, 3루 상황에서 이번 대회 내내 부진했던 김도영이 내야 안타를 쳤고, 3루 주자가 역전 득점을 기록했다. 이어 문보경(LG)이 적시타를 날려 2루 주자 정준재를 홈으로 불러들여 3-1까지 달아났다. 8회말 김지찬 실책 속에 1사 2루 위기에 놓인 한국은 박영현을 기용했다. 박영현은 8회말 위기를 실점 없이 막아냈다. 9회에도 마운드에 올라 2사 이후 볼넷에 안타로 1,2루 실점위기에 놓였지만, 시바사키 마사토를 삼진으로 잡으며 경기를 끝냈다. 아시안게임 통산 7번째 금메달을 따낸 한국은 2010 광저우, 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우에 이어 5연속 아시아 정상에 올랐다. LG 김영우, 한화 문현빈, SSG 조형우 정준재, 삼성 배찬승 이재현, KT 소형준 오원석, 롯데 최준용 김진욱, KIA 김도영 성영탁 박재현, 두산 최민석 박준순, 키움 김건희까지 이번 우승으로 병역 혜택을 받게 됐다. willowdy@newspim.com 2026-09-27 23:18
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女 핸드볼, 일본 꺾고 8년 만의 금메달 [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 여자 핸드볼이 일본을 꺾고 8년 만에 아시안게임 정상에 복귀했다. 이계청 감독이 이끄는 한국은 27일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 핸드볼 풀리그 최종전에서 일본을 27-23으로 제압했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 여자핸드볼 국가대표. [사진=대한체육회] 2026.09.19 psoq1337@newspim.com 한국은 6전 전승, 승점 12로 금메달을 확정했다. 일본은 5승 1패(승점 10)로 은메달, 중국은 4승 2패(승점 8)로 동메달을 차지했다. 이번 대회 여자 핸드볼은 7개 팀이 한 차례씩 맞붙는 풀리그 방식으로 진행됐다. 한국과 일본은 나란히 5연승을 거두며 최종전에서 사실상의 금메달 결정전을 치렀다. 한국은 초반부터 주도권을 잡았다. 경기 시작 2분 만에 페널티 스로우로 먼저 실점했지만 류은희와 권한나의 연속 득점으로 곧바로 역전했다. 전반 9분에는 전지연이 수비에서 공을 빼앗은 뒤 김보은의 속공 득점으로 연결하며 6-3까지 달아났다. 일본이 골키퍼를 빼고 필드 선수를 추가하는 파워 플레이로 반격했지만, 한국은 굳건했다. 수비 성공 후 골키퍼 박새영이 빈 골문을 향해 직접 득점하며 9-7을 만들었다. '원포인트 골키퍼' 정진희도 교체 투입된 뒤 7m 스로우를 막아내며 힘을 보탰고, 한국은 전반을 16-12로 앞선 채 마쳤다. 후반 일본의 추격이 거셌다. 한국은 한미슬이 2분 퇴장을 세 차례 받아 코트를 떠나는 악재 속에서 24-22까지 쫓겼다. 그러나 승부처에서 다시 집중력을 발휘했다. 일본이 류은희를 중심으로 한 공격을 견제하자, 전지연과 강은혜가 득점을 보탰다. 박새영은 일본의 속공을 연달아 막아냈다. 류은희도 결정적인 득점을 추가하며 승기를 굳혔다. 이후 한국은 끝까지 리드를 지켜 27-23으로 경기를 마무리했다.  박새영은 전반에 7개와 후반 5개를 합쳐 12번이나 골을 막아 방어율 41％로 금메달 획득에 혁혁한 공을 세웠다. 베테랑 류은희도 이날 6골을 넣으며 힘을 보탰다.  이로써 한국은 2022 항저우 아시안게임 결승에서 일본에 19-29로 패했던 아픔도 씻어냈다. 한국 여자 핸드볼이 아시안게임 금메달을 차지한 것은 2018 자카르타·팔렘방 대회 이후 8년 만이다. 여자 핸드볼이 정식 종목으로 채택된 1990 베이징 대회 이후 한국은 이번 대회까지 통산 8번째 금메달을 수확했다. football1229@newspim.com 2026-09-27 20:04

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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