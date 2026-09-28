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AI 열풍 보안株로 번졌다…3개월 최대 50% 뛰었다

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AI 핵심 요약

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  • AI 에이전트 확산에 28일 보안주가 급등했다
  • 해킹·정보유출 우려 커져 보안 수요도 늘었다
  • 지니언스·라온시큐어 등 거래대금도 급증했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

젠슨 황 "AI 다음은 사이버보안" 발언에 사이버보안株↑
석달새 지니언스 50%·샌즈랩 44%↑, 거래대금도 증가

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 인공지능(AI) 열풍이 반도체와 데이터센터를 거쳐 사이버보안으로 옮겨붙고 있다. AI 에이전트 확산으로 해킹과 정보 유출 위험이 커지면서 국내 보안주가 수혜를 입은 것으로 나타났다.

28일 금융투자업계에 따르면, 최근 기업들은 생성형 AI를 넘어 스스로 업무를 수행하는 AI 에이전트 도입에 나서면서 기존 보안 체계에 변화를 주고 있다. AI가 이메일을 보내고 파일을 열거나 외부 시스템에 직접 접속하기 시작하면서 기업이 관리해야 할 접근 권한과 정보 유출 경로가 늘어났기 때문이다.

◆ AI 활용 늘자 해킹 위협도 커졌다…사이버보안 투자 확대

업계에서는 AI 에이전트 확산에 따라 실시간 AI 해킹 대응, 에이전트 계정·신원 보안, 온프레미스 인프라 보안 수요가 동시에 증가할 것으로 내다봤다. 해커 역시 AI를 활용하면서 과거 며칠씩 걸리던 취약점 탐색과 공격 시간이 수십 분 단위로 짧아져 사후 대응만으로는 공격을 막기 어려워지고 있다는 분석이다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 코스피가 전장 종가보다 23.06포인트(0.33%) 내린 7057.86으로, 코스닥은 전장 종가보다 1.00포인트(0.12%) 상승한 845.48로 거래가 시작된 가운데 28일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 오전 9시 기준 1359.5원에 주간거래를 기록중이다. 2026.09.28 yeawon2@newspim.com

보안 관리 대상도 사람에서 AI로 넓어지고 있다. 24시간 작동하는 AI 에이전트가 여러 시스템과 데이터를 주고받는 만큼 각각의 에이전트가 어떤 정보에 접근하고 어떤 작업을 수행할 수 있는지 통제해야 하기 때문이다. 이에 AI 에이전트의 접근 권한과 신원을 관리하는 '기계 신원(Machine Identity)'이 새로운 보안 영역으로 떠오르고 있다.

공공과 국방, 금융 등 민감한 데이터를 다루는 분야에서는 또 다른 수요가 발생하고 있다. 외부 클라우드에 대한 의존도를 낮추고 자체 데이터 주권을 확보하려는 온프레미스와 소버린 AI 구축이 늘면서 네트워크 보안과 방화벽 투자도 함께 확대되는 추세다.

시장 규모도 빠르게 커질 전망이다. 미국의 글로벌 정보기술(IT) 시장조사·컨설팅 기업인 가트너는 AI 시스템을 보호하는 글로벌 보안 시장이 올해보다 68.7% 성장해 2027년 48억달러에 이를 것으로 전망했다. 2028년에는 77억달러에 육박할 것으로 예상했다.

최근 메타의 개인용 AI 에이전트 'Muse'에서 보안 취약점이 발견된 것도 AI 에이전트 시대의 새로운 위험을 보여준다. 보안 연구자는 Muse의 맥OS 앱에서 AI 에이전트를 가로챌 수 있는 취약점을 찾아냈고, 메타는 이후 이를 수정했다.

글로벌 빅테크 역시 보안 시장에 속속 뛰어들고 있다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 이달 미국 샌프란시스코에서 열린 골드만삭스 기술 콘퍼런스에서 사이버보안을 AI의 다음 주요 활용 분야로 지목했다. AI가 소프트웨어의 취약점을 찾아내는 공격 수단이 되는 동시에 이를 탐지하고 차단하는 방어 수단으로도 활용될 수 있다는 판단이다.

◆ 지니언스 50%·라온시큐어 48%↑…거래대금도 급증

국내 증시에서는 관련 보안주가 먼저 반응했다. 한국거래소에 따르면, 지니언스 주가는 6월 23일 1만2220원에서 9월 23일 1만8370원으로 50.3% 상승했다. 같은 기간 라온시큐어는 7420원에서 1만950원으로 47.6% 올랐다.

샌즈랩은 4400원에서 6350원으로 44.3% 상승했다. 안랩도 5만3100원에서 7만4300원으로 39.9% 올랐다. 모니터랩은 2415원에서 2800원으로 15.9% 상승했다.

거래대금 증가 폭은 더욱 두드러졌다. 샌즈랩의 일일 거래대금은 6월 23일 약 2억6044만원에서 9월 23일 40억6434만원으로 약 15.6배 증가했다. 같은 기간 지니언스는 6억402만원에서 66억1311만원으로 약 10.9배 늘었다. 안랩은 약 4.4배, 라온시큐어는 약 3.3배 증가했다.

특히 젠슨 황 CEO의 발언이 알려진 직후인 지난 11~15일 관련주로 매수세가 집중됐다. 샌즈랩은 11일 29.8% 급등한 데 이어 14일에도 25.23% 올랐다. 라온시큐어 역시 11일 6.59%, 14일 20.47%, 15일 14.69% 상승했다. 지니언스도 11일과 14일 각각 10.35%, 14.45% 뛰었다.

국내 보안주가 글로벌 보안주보다 뒤늦게 재평가받고 있다는 분석도 나온다. 권명준 유안타증권 연구원은 "국내는 사이버 보안 인식이 상대적으로 약하고, 대규모 피해가 발생됨에도 불구하고 일시적인 관심에 그치고 있다"고 평가했다.

미국에서는 팔로알토 네트웍스와 크라우드스트라이크, 포티넷 등 주요 사이버보안 기업의 주가가 강세를 보인 반면 국내 업체는 상대적으로 관심이 적었다.

권 연구원은 "사이버보안에 대한 관심이 국내로 확산하면 백신과 엔드포인트 탐지·대응(EDR)을 함께 영위하는 안랩과 지니언스가 우선적으로 관심을 받을 것"이라고 전망했다.

◆ AI 보안 수요 커지는데…실적도 따라올까

관건은 최근 주가를 끌어올린 AI 보안에 대한 기대가 실제 매출과 수주로 이어질지다. AI 보안 수요가 늘어난다고 국내 업체의 실적이 곧바로 뛰는 것은 아니기 때문이다. 기업이 새로운 보안 제품을 도입하기까지 성능 검증과 개념검증(POC), 기존 시스템 점검, 실제 배포 등의 절차가 필요하다.

고민성 NH투자증권 연구원은 보안업체의 연간 반복 매출이 AI 코딩업체처럼 단기간 급증하기보다는 분기마다 점진적으로 늘어날 가능성이 크다고 봤다. 보안 플랫폼을 교체하는 데 통상 1~3년이 걸리는 만큼 고객사의 투자 확대와 업체의 매출 증가 사이에는 시차가 발생할 수 있다는 설명이다.

고 연구원은 "실시간 AI 해킹 대응, Agent 계정 및 신원 보안, 온프레미스 인프라 보안 수요 증가가 전체 시장 규모를 구조적으로 확장하고 있다"며 "AI 에이전트 확산으로 사이버보안 산업의 성장이 한층 더 가속화될 것"이라고 전망했다.

plum@newspim.com

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한국 야구, 일본 3-1 제압 금메달 [서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 야구대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승전에서 일본을 꺾었다. 아시안게임 5연패를 달성했다. 한국은 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=KBO] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 앞서 한국은 지난 25일 일본과 슈퍼라운드 1차전에서 타선이 침묵해 0-5로 패했지만, 이날 결승전에서 승리해 완패를 설욕했다. 이날 승리의 주역은 단연 선발로 나선 곽빈이다. 곽빈은 6.1이닝 동안 111개의 공을 던지며 4피안타 2사사구 9탈삼진 1실점(1자책점)을 기록했다. [서울=뉴스핌] 곽빈이 지난 17일 아시안게임 대표팀 소집 후 연습에서 몸을 풀고 있다. [사진=두산 베어스] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 곽빈은 6회까지 이미 92개의 공을 던졌지만 7회에도 마운드에 올라가 투구를 이어갔다. 하지만 7회 1사 1, 2루 상황에서 3루수 사토 유키에게 적시타를 맞았다. 한국 벤치는 곽빈을 내리고 조병현을 대신 올렸다. 곽빈은 아쉬움을 감추지 못하며 마운드를 내려갔다. 곽빈은 지난 21일 처음 치른 대만과 조별리그 경기에서 6이닝 무피안타 2사사구 10탈삼진 무실점을 기록하며 승리를 챙겼다. 한국 야구 국가대표 류지현 감독은 가장 중요한 일전에 곽빈을 선발로 내세웠다. 곽빈은 100개가 넘는 혼신의 역투를 펼쳤지만, 이날 승리를 챙기지는 못했다. 이날 한국 타선은 초반부터 여러 차례 득점 기회를 맞았지만 이를 살리지 못했다. 2회 먼저 1점을 냈지만 7회까지 추가득점에 실패했다. 그 사이 7회 일본에 1-1 동점을 허용했다.  [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=대한체육회] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 8회초 타선이 다시 집중력을 발휘했다. 김지찬의 2루타, 조형우의 희생번트, 김주원의 볼넷으로 만들어진 1사 1, 3루 상황에서 이번 대회 내내 부진했던 김도영이 내야 안타를 쳤고, 3루 주자가 역전 득점을 기록했다. 이어 문보경(LG)이 적시타를 날려 2루 주자 정준재를 홈으로 불러들여 3-1까지 달아났다. 8회말 김지찬 실책 속에 1사 2루 위기에 놓인 한국은 박영현을 기용했다. 박영현은 8회말 위기를 실점 없이 막아냈다. 9회에도 마운드에 올라 2사 이후 볼넷에 안타로 1,2루 실점위기에 놓였지만, 시바사키 마사토를 삼진으로 잡으며 경기를 끝냈다. 아시안게임 통산 7번째 금메달을 따낸 한국은 2010 광저우, 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우에 이어 5연속 아시아 정상에 올랐다. LG 김영우, 한화 문현빈, SSG 조형우 정준재, 삼성 배찬승 이재현, KT 소형준 오원석, 롯데 최준용 김진욱, KIA 김도영 성영탁 박재현, 두산 최민석 박준순, 키움 김건희까지 이번 우승으로 병역 혜택을 받게 됐다. willowdy@newspim.com 2026-09-27 23:18
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女 핸드볼, 일본 꺾고 8년 만의 금메달 [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 여자 핸드볼이 일본을 꺾고 8년 만에 아시안게임 정상에 복귀했다. 이계청 감독이 이끄는 한국은 27일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 핸드볼 풀리그 최종전에서 일본을 27-23으로 제압했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 여자핸드볼 국가대표. [사진=대한체육회] 2026.09.19 psoq1337@newspim.com 한국은 6전 전승, 승점 12로 금메달을 확정했다. 일본은 5승 1패(승점 10)로 은메달, 중국은 4승 2패(승점 8)로 동메달을 차지했다. 이번 대회 여자 핸드볼은 7개 팀이 한 차례씩 맞붙는 풀리그 방식으로 진행됐다. 한국과 일본은 나란히 5연승을 거두며 최종전에서 사실상의 금메달 결정전을 치렀다. 한국은 초반부터 주도권을 잡았다. 경기 시작 2분 만에 페널티 스로우로 먼저 실점했지만 류은희와 권한나의 연속 득점으로 곧바로 역전했다. 전반 9분에는 전지연이 수비에서 공을 빼앗은 뒤 김보은의 속공 득점으로 연결하며 6-3까지 달아났다. 일본이 골키퍼를 빼고 필드 선수를 추가하는 파워 플레이로 반격했지만, 한국은 굳건했다. 수비 성공 후 골키퍼 박새영이 빈 골문을 향해 직접 득점하며 9-7을 만들었다. '원포인트 골키퍼' 정진희도 교체 투입된 뒤 7m 스로우를 막아내며 힘을 보탰고, 한국은 전반을 16-12로 앞선 채 마쳤다. 후반 일본의 추격이 거셌다. 한국은 한미슬이 2분 퇴장을 세 차례 받아 코트를 떠나는 악재 속에서 24-22까지 쫓겼다. 그러나 승부처에서 다시 집중력을 발휘했다. 일본이 류은희를 중심으로 한 공격을 견제하자, 전지연과 강은혜가 득점을 보탰다. 박새영은 일본의 속공을 연달아 막아냈다. 류은희도 결정적인 득점을 추가하며 승기를 굳혔다. 이후 한국은 끝까지 리드를 지켜 27-23으로 경기를 마무리했다.  박새영은 전반에 7개와 후반 5개를 합쳐 12번이나 골을 막아 방어율 41％로 금메달 획득에 혁혁한 공을 세웠다. 베테랑 류은희도 이날 6골을 넣으며 힘을 보탰다.  이로써 한국은 2022 항저우 아시안게임 결승에서 일본에 19-29로 패했던 아픔도 씻어냈다. 한국 여자 핸드볼이 아시안게임 금메달을 차지한 것은 2018 자카르타·팔렘방 대회 이후 8년 만이다. 여자 핸드볼이 정식 종목으로 채택된 1990 베이징 대회 이후 한국은 이번 대회까지 통산 8번째 금메달을 수확했다. football1229@newspim.com 2026-09-27 20:04

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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