부산시, 동구·연제에 ESG센터 추가 개소…친환경 노인일자리 거점 공간

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플라스틱 수거·환경교육 프로그램 운영

2만5000명 참여 성과로 환경 교육 강화





[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 버려진 공간이 자원순환과 세대 통합을 위한 지역 거점으로 다시 태어난다.

부산시는 오는 28일과 29일 '우리동네 사회가치경영(ESG) 센터' 동구점 및 연제점 개소식을 각각 개최한다고 밝혔다. 동구점은 9호점, 연제점은 10호점이다.

우리동네 ESG 센터 9호점 내부 전경[사진=부산시] 2026.09.28

동구점은 저출산과 초고령사회 영향으로 문을 닫은 초량어린이집을 새활용해 조성했다. 어린이집 공간을 ESG 센터로 전환한 네 번째 사례다. 2023년 문을 연 2호점에 이어 동구에서는 두 번째 센터다.

연제점은 이전한 연산2동 행정복지센터 옛 청사를 리모델링해 마련했다. 도심 유휴공간을 자원순환과 환경교육 공간으로 전환한 사례다.

두 센터에서는 페트병과 장난감 등 플라스틱을 수거해 새활용하는 사업과 어린이 환경교육·체험 프로그램을 운영한다.

센터별 특화사업도 추진한다. 동구점에서는 '바람과 숲'을 주제로 한 조재임 작가 초대전이 2027년 6월까지 열린다. 연제점은 커피 찌꺼기를 활용해 탈취제와 키링 등을 만드는 커피박 자원화 사업을 중점적으로 진행한다.

우리동네 ESG 센터는 주민 참여를 바탕으로 자원순환 활동과 환경교육·체험을 운영하고, 세대가 함께 이용하는 지역공간을 조성하는 사업이다.

시에 따르면 센터 운영을 통해 지금까지 노인 일자리 6100여 개를 만들고 플라스틱 159t을 수거했다. 환경교육과 체험 프로그램에는 2만5000여 명이 참여했다.

센터 조성사업은 자원순환과 노인 일자리를 결합한 정책 모델로 평가받고 있다. 지난해 그린월드어워즈에서 은상을 받은 데 이어 올해 그린애플환경어워즈 수상작으로 선정됐다. 인천에도 같은 형태의 센터 2곳이 조성됐다.

황순길 사회복지국장은 "환경과 노인 일자리를 연계하고 세대가 어우러지는 지역 거점으로 센터를 운영하겠다"며 "친환경 노인 일자리 사업을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com