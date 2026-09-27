[2026AG] '파리 金' 양지인, 여자 25m 권총 완사 1위...여자 단체전도 선두

AI 핵심 요약beta
- 양지인이 27일 아이치·나고야 아시안게임 사격 25m 권총 완사서 1위에 올랐다.
- 양지인, 오예진, 봉서린이 한국 단체전 중간 1위에 나섰다.
- 이보나는 트랩 여자부 공동 3위, 안대명은 남자부 21위다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 2024 파리 올림픽 금메달리스트 양지인이 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 여자 25m 권총 첫날 개인과 단체전에서 모두 선두에 나섰다.
양지인은 27일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 대회 여자 25m 권총 본선 완사에서 292점(엑스텐 11개)을 기록해 1위를 차지했다.
하니예흐 로스타미얀(이란)과 찐투빈(베트남)이 나란히 291점(엑스텐 13개)을 기록했다. 마지막 시리즈 점수에서 앞선 로스타미얀이 2위, 찐투빈이 3위에 자리했다. 북한의 김현숙이 291점(엑스텐 8개)으로 4위에 올랐다.
함께 출전한 오예진은 289점(엑스텐 15개)으로 8위, 봉서린은 289점(엑스텐 8개)으로 12위를 기록했다.
한국은 단체전에서도 중간 선두에 올랐다. 양지인과 오예진, 봉서린의 점수를 합산한 한국은 870점(엑스텐 34개)을 기록해 중국(868점)을 2점 차로 앞섰다. 인도는 864점으로 3위다.
여자 25m 권총 본선은 완사 30발과 속사 30발 등 총 60발로 진행된다. 오는 28일 오전 속사 경기가 열리며 완사와 속사 점수를 합산해 본선 순위를 결정한다. 본선 상위 8명이 개인전 결선에 진출하지만 국가별 최대 2명만 나설 수 있다.
단체전은 별도 결선 없이 각국 선수 3명의 본선 60발 합계로 메달 색깔을 가린다. 양지인과 오예진, 봉서린은 28일 개인전과 단체전 동반 메달 획득에 도전한다.
산탄총 여자부 트랩에서는 이보나가 첫날 46점을 기록해 공동 3위에 올랐다. 선두 네루(인도)와는 2점 차다. 남자부 안대명은 45점으로 21위에 자리했다. 트랩은 사흘에 걸쳐 진행되며 첫째 날과 둘째 날 각각 50개, 마지막 날 25개의 표적을 쏴 순위를 결정한다.
football1229@newspim.com