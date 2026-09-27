'월드컵 챔피언' 스페인, 잉글랜드 3-2 제압…A매치 39G 무패

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 챔피언 스페인이 잉글랜드를 꺾고 2026-2027 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그 첫 경기를 승리로 장식했다.

스페인은 27일(한국시간) 영국 런던 웸블리 스타디움에서 열린 대회 리그A 3조 1차전에서 잉글랜드를 3-2로 제압했다. 두 달 전 월드컵 정상에 오른 스페인은 상대 실수를 놓치지 않으며 원정에서 승점 3을 챙겼다.

[댈러스 로이터=뉴스핌] 스페인의 19세 신성 라민 야말이 지난 7월 15일(한국시간) 2026 FIFA 북중미 월드컵 4강전 프랑스전을 마치고 승리를 기념하는 셀카를 찌고 있다.

전반 2분 라민 야말이 잉글랜드 수비수 마크 게히의 공을 빼앗은 뒤 직접 마무리해 선제골을 넣었다.

잉글랜드도 반격했다. 전반 36분 앤서니 고든이 역습 상황에서 동점골을 터뜨렸고, 4분 뒤 니코 오라일리의 크로스를 해리 케인이 헤더로 연결해 2-1로 역전했다.

잉글랜드는 후반 초반 추가골 기회까지 잡았다. 후반 9분 주드 벨링엄이 페널티킥을 얻어냈지만, 키커로 나선 케인이 실축했다. 슈팅 직전 디딤발이 미끄러졌고, 공은 크로스바를 맞고 나왔다.

위기를 넘긴 스페인은 다시 흐름을 가져왔다. 후반 15분 잉글랜드의 패스 실수를 틈타 다니 올모가 공을 잡았고, 패스를 받은 알렉스 바에나가 낮게 깔리는 중거리 슈팅으로 2-2 동점을 만들었다.

결승골은 후반 29분 나왔다. 바에나의 침투 패스를 받은 미켈 오야르사발이 골키퍼를 넘기는 칩슛으로 골망을 흔들며 승부를 뒤집었다.

스페인은 이후 한 골 차 리드를 지켜내며 3-2 승리를 완성했다. 루이스 데라푸엔테 감독이 이끄는 스페인은 A매치 39경기 연속 무패를 이어갔다. 이 기간 성적은 30승 9무다.

반면 토마스 투헬 감독의 잉글랜드는 북중미 월드컵 준결승에서 아르헨티나에 패한 뒤 치른 첫 네이션스리그 경기에서도 승리를 따내지 못했다.

[서울=뉴스핌] 루카 모드리치. [사진=로이터]

같은 조에서는 크로아티아가 체코 원정에서 2-1로 승리했다.

슬라벤 빌리치 감독이 새롭게 지휘봉을 잡은 크로아티아는 후반 2분 루카 모드리치의 선제골로 앞서갔다. 후반 9분 아담 바라베츠에게 동점골을 내줬지만 후반 32분 마르코 피샬리치가 결승골을 터뜨렸다.

football1229@newspim.com