[2026AG] '평균 41세' 대전격투 대표팀, 일본 5-2 제압…한국 e스포츠 첫 金

AI 핵심 요약beta
- 평균 41세 한국 대전격투팀이 26일 일본을 꺾고 우승했다.
- 연제길·배재민·이광노가 결승서 매치 스코어 5-2로 이겼다.
- 한국 e스포츠는 이번 대회 첫 금메달을 따내며 정상에 올랐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 평균 연령 41세의 베테랑들로 구성된 한국 e스포츠 대전격투 대표팀이 일본을 꺾고 2026 아이치·나고야 아시안게임 정상에 올랐다. 한국 e스포츠의 이번 대회 첫 금메달이자 한국 선수단의 14번째 금메달이다.
연제길(39·스트리트 파이터6), 배재민(41·철권8), 이광노(44·더 킹 오브 파이터즈XV)로 구성된 한국은 26일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 대회 e스포츠 대전격투 결승에서 일본을 매치 스코어 5-2로 제압했다.
대전격투는 스트리트 파이터6와 철권8, 더 킹 오브 파이터즈XV 등 3개 게임을 묶어 치르는 팀 종목이다. 결승에서는 먼저 5승을 따낸 팀이 금메달을 차지한다.
한국은 첫 경기에서 연제길이 스트리트 파이터6에서 1-2로 패하며 출발했다. 하지만 두 번째 경기에 나선 이광노가 더 킹 오브 파이터즈XV에서 2-1로 승리해 매치 스코어 1-1 균형을 맞췄다.
한국은 이어진 철권8에서 패해 다시 1-2로 끌려갔지만 이광노가 네 번째 경기에서 2-0 승리를 거두며 다시 매치 스코어 2-2 동점을 만들었다.
승부는 이후 한국 쪽으로 급격히 기울었다. 배재민은 5번째 경기 철권8에서 자신의 주력 캐릭터인 브라이언을 앞세워 승리하며 처음으로 3-2 역전을 만들었다.
이어 연제길이 6번째 경기 스트리트 파이터6에서 승리했고, 배재민이 7번째 철권8까지 따내면서 한국은 3연승으로 5-2 승리를 완성했다.
한국은 조별리그에서 2전 전승으로 D조 1위를 차지한 뒤 8강에서 대만을 3-0, 준결승에서 사우디아라비아를 3-1로 꺾고 결승에 진출했다. 마지막 일본전까지 승리하며 무패로 금메달을 목에 걸었다.
앞서 한국 e스포츠는 그란 투리스모7에서 김영찬이 동메달, 뿌요뿌요에서 강동신이 은메달을 획득했다. 대전격투 대표팀이 금메달을 추가하면서 이번 대회 e스포츠 첫 정상에 올랐다.
football1229@newspim.com