김해서부문화센터, 우수콘텐츠 공모 선정…지역 문화 향유 기회 확대

AI 핵심 요약beta
- 김해서부문화센터가 26일 우수콘텐츠 유통사업에 선정됐다
- 리베란테와 오은철이 영화음악·대중음악 공연을 선보인다
- 장유 지역 수요를 반영해 가족형 클래식 무대를 마련했다
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시민 문화예술 향유 기회 확대
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 영화음악과 대중음악을 앞세운 클래식 공연이 경남 김해 장유 지역 관객을 찾는다.
(재)김해문화관광재단 김해서부문화센터는 '2026 우수콘텐츠 지역문예회관 유통사업' 공모에 최종 선정됐다고 26일 밝혔다.
이번 사업은 한국문화예술회관연합회가 협력하고 국립심포니오케스트라가 주최한다. 국립심포니콘서트오케스트라의 공연 콘텐츠를 지역 문예회관에 유통해 지역 간 문화 격차를 줄이고 주민의 문화예술 향유 기회를 넓히는 사업이다.
김해서부문화센터는 이번 공모를 통해 크로스오버 그룹 리베란테와 피아니스트 겸 음악감독 오은철이 출연하는 '영화음악 및 대중 프로그램'을 선보인다.
공연은 클래식 입문자와 애호가가 함께 즐길 수 있도록 영화음악과 대중음악을 중심으로 구성된다. 청소년과 아동을 동반한 가족 단위 거주 비중이 높은 장유 지역의 문화 수요를 반영했다.
국립심포니콘서트오케스트라의 연주에 대중가수의 협연이 더해져 연령대와 장르 선호에 관계없이 관람할 수 있는 무대가 될 것으로 보인다.
김해서부문화센터는 이번 콘텐츠 유치를 통해 시민에게 수준 높은 클래식 공연을 제공하는 한편, 자체 사업비 부담도 줄일 수 있게 됐다.
news2349@newspim.com