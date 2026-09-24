[프로농구] DB-현대모비스, 시범경기 첫날 삼성-가스공사 제압

AI 핵심 요약beta
- 원주 DB가 24일 삼성전서 101-83으로 이겼다.
- 새 외인 동시출전 규정 속 엘런슨이 33점 12리바운드를 올렸다.
- 현대모비스와 소노도 각각 가스공사·SK를 꺾었다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 프로농구 원주 DB와 울산 현대모비스가 새 시즌 규정이 처음 적용된 시범경기 첫날 나란히 승전고를 울렸다.
DB는 24일 원주 DB프로미아레나에서 열린 2026-2027 KBL 오픈 매치 데이 첫날 서울 삼성과 경기에서 101-83으로 크게 이겼다.
올 시즌부터 팀당 외국인 선수 2명이 2·3쿼터에 동시에 출전할 수 있도록 규정이 변경됐다. 이날 처음 도입된 새 규정 속에서 DB는 헨리 엘런슨과 레이션 해먼즈, 이선 알바노를 앞세워 거침없이 득점을 쌓았다. 1쿼터까지 1점 차로 팽팽했으나 3쿼터 종료 시점에는 76-61로 크게 달아났다. 초보 사령탑 이규섭 감독은 비공식 데뷔전에서 화끈한 승리를 거뒀다.
새 단장한 삼성은 김상식 감독이 12년 만에 친정팀 벤치로 복귀했으나 아쉽게 고배를 마셨다. 엘런슨이 양팀 통틀어 최다인 33득점에 12리바운드를 쏟아부으며 DB의 승리를 이끌었다. 알바노도 12득점 7어시스트로 뒤를 받쳤다.
대구체육관에서는 울산 현대모비스가 대구 한국가스공사를 상대로 혈투 끝에 87-82로 승리했다.
현대모비스는 다리우스 베즐리(26점 8리바운드)와 게이지 프림(20점 7리바운드)의 쌍끌이 활약이 빛났다. 가스공사는 베테랑 라건아가 24점 18리바운드로 괴력의 골밑 장악력을 뽐내고 양우혁이 15점을 보태며 거세게 추격했다.
전반전은 가스공사의 흐름이었다. 2쿼터 한때 17점 차까지 앞서며 주도권을 쥐었다. 하지만 3쿼터 들어 현대모비스의 반격이 시작됐다. 베즐리와 프림이 나란히 3쿼터에만 10점씩을 몰아치며 순식간에 경기를 뒤집었다. 4쿼터 막판까지 이어진 팽팽한 접전 속에서 현대모비스는 김태완의 외곽포로 승기를 잡으며 끝까지 리드를 지켜냈다.
고양 소노아레나에서는 고양 소노가 서울 SK에 99-86으로 승리했다. 소노 스카티 제임스가 25점 6리바운드를 올리며 맹활약했다. SK에서는 아시안게임에 출전한 에디 다니엘이 14점 4리바운드 3어시스트를 올렸다.
psoq1337@newspim.com