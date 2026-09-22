전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.22 (화) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
스포츠 골프

속보

더보기

[KLPGA] 송가은 7차 연장 끝 우승, 2026 군산CC 드림투어 19차전 정상

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 송가은이 22일 군산CC 드림투어 19차전서 우승했다.
  • 7차 연장 끝 버디로 정주리·길예람을 제쳤다.
  • 누적 상금 18위로 정규투어 시드권에 다가섰다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=송가은(26)이 무려 7차 연장까지 가는 접전 끝에 웃었다. 

전북특별자치도 군산에 위치한 군산 컨트리클럽(파72/6,510야드)의 부안(OUT), 남원(IN) 코스에서 열린 'KLPGA 2026 군산CC 드림투어 19차전(총상금 7천만 원, 우승상금 1천5십만 원)'에서 송가은이 우승했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=KLPGA 2026 군산CC 드림투어 19차전 우승자 송가은 [사진+KLPGA] 2026.09.22 iaspire@newspim.com

1라운드 2언더파 70타를 쳐 공동 38위로 최종라운드에 돌입한 송가은은 최종라운드에서 보기 없이 버디만 9개를 낚아채는 완벽한 플레이를 선보이며 최종합계 11언더파 133타(70-63)로 경기를 마치고 결과를 기다렸다. 하지만 정주리(23)와 길예람(20,리쥬란)이 송가은과 동타로 경기를 마치면서 드림투어 19차전은 연장전에 돌입했다.

18번 홀(파4,352야드)에서 진행된 세 명의 연장 승부는 쉽게 갈리지 않았다. 핀 위치를 세 번이나 변경했음에도 여섯 번째 연장까지 승부를 가리지 못한 세 명의 운명은 일곱 번째 연장에서 갈렸다. 길예람이 보기, 정주리가 파를 기록한 사이 송가은이 극적인 버디를 잡아내면서 우승을 차지했다.

송가은은 "오늘 퍼트 덕분에 기분 좋은 플레이와 즐거운 골프를 하고 이렇게 우승까지 해서 정말 기분이 좋고 행복하다."는 우승 소감을 전하면서 "사실 작년에 시드를 잃고 힘들었다. 상실감이 크고 정말 슬펐는데, 처음부터 시작하자는 생각으로 마음을 다잡으면서 올 시즌은 행복한 골프를 치고 있다고 생각하던 찰나에 나온 우승이라 정말 뜻 깊다."고 덧붙였다.

2019년에 KLPGA 준회원으로 입회한 송가은은 'KLPGA 2019 그랜드·삼대인 점프투어 5차전'과 'KLPGA 2019 그랜드·삼대인 점프투어 7차전'에서 우승을 차지하면서 그해 6월 정회원 승격에 성공한 뒤, 'KLPGA 2020 정규투어 시드순위전 본선'에서 28위를 기록하며 2020시즌부터 드림투어와 정규투어를 병행하며 실력을 키웠다.

이듬해인 2021년, '하나금융그룹 챔피언십'에서 생애 첫 우승을 신고하며 그 해 신인상 경쟁자였던 홍정민(24,HJ중공업)을 제치고 신인상을 수상했고, 2022시즌에는 '대보 하우스디 오픈'에서도 우승을 차지하면서 정규투어에서만 통산 2승을 기록했다. 이후 송가은은 2023년 연말에 열린 일본여자프로골프(JLPGA)투어 Q스쿨을 수석으로 통과해 2024시즌에는 JLPGA투어와 KLPGA투어를 병행했지만, KLPGA투어 상금순위 86위로 시즌을 마쳐 KLPGA투어의 시드권을 잃었다.

시드순위 39위로 맞이한 2025시즌에는 정규투어와 드림투어를 병행했지만 상금순위 101위에 그치며 시드순위전 예선부터 도전하게 된 송가은은 본선 진출에 실패했고, 올 시즌에는 드림투어에서만 활동하고 있다.

이어 이번 우승의 원동력에 대해서는 "이번 대회 전에 '하나금융그룹 챔피언십'에 출전하면서 다시 정규투어에 복귀하고 싶은 마음이 커지고 동기부여가 많이 됐다. '다시 정규투어로 가고 싶다.'는 마음가짐이 도움이 됐던 것 같다."며 "이제 대회가 두 개 남았는데, 정규투어 시드권이 주어지는 상금순위 15위 안에 들어 가려면 남은 대회에서 더욱 열심히 해야 한다. 전력을 다해서 15등 안에 들고 정규투어 시드권을 확보하겠다."는 다부진 포부를 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=KLPGA 2026 군산CC 드림투어 19차전 우승자 송가은 [사진=KLPGA] 2026.09.22 iaspire@newspim.com

연장에서 아쉽게 우승을 놓친 정주리와 길예람이 공동 2위에 올랐고, 1라운드 단독 2위였던 정영화(21)가 최종합계 10언더파 134타(65-69)로 단독 4위에 자리했으며, 1라운드 선두였던 최이수(21)와 올 시즌 2승을 기록 중인 성아진(19,하이트진로)이 최종합계 9언더파 135타로 공동 5위에 기록됐다. 

한편, 이번 대회 우승으로 상금 1천5십만 원을 추가한 송가은은 누적 상금 23,683,718원으로 상금순위 35위에서 18위로 올라서며 2027 정규투어 시드권 확보에 한 걸음 나아갔고, 상금순위 1위 주가인(23)은 이번 대회에서 최종합계 7언더파 137타(69-68)를 쳐 공동 13위에 랭크되며 상금 751,625원을 획득하면서 1위 자리를 지켜내 2026 드림투어 상금왕에 한 발짝 더 다가섰다.

iaspire@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
추석 연휴 내내 흐리고 비 소식 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 올해 추석 연휴에는 흐린 날씨와 비 소식으로 밤에 보름달을 보기 어려울 전망이다.  기상청은 22일 정례 예보브리핑에서 연휴 첫날인 24일을 맑다가 추석 당일인 25일에는 흐린 날씨 속에서 일부 지역에 비가 내리겠다고 예보했다. 이번 추석에는 흐린 날씨가 계속되며 밤하늘이 두꺼운 구름에 가려 보름달을 보기 어려울 전망이다. [사진 = 뉴스핌DB] 현재 우리나라는 북쪽 고기압 영향으로 맑은 가운데 아침과 저녁에는 선선하고 낮에는 기온이 오르는 가을 날씨를 보이고 있다. 오는 24일부터 고기압 가장자리에 들면서 구름이 많은 날씨로 접어들겠다. 오는 25일 새벽부터 오전 사이에는 강원 동해안과 산지, 경북 북부 동해안에 비가 내리는 곳이 있겠다. 늦은 밤에는 중부지방부터 비가 시작되겠다. 기상청은 "구름 양이 점차 증가하고 다층운이 겹치면서 구름이 두꺼워진다"며 "중부지방에는 비가 시작되고 26일로 넘어가면서 남부지방에도 비가 내리기 때문에 이번 추석에는 보름달을 보기 어려울 것"이라고 설명했다. 오는 26일에는 중부지방과 남부지방이 모두 흐리겠다. 전날 밤부터 중부지방에서 내리던 비는 새벽까지 이어진 뒤 그치겠다. 다만 남쪽에서 저기압이 접근하면서 남부지방과 제주도를 중심으로 비가 내리겠다. 오는 27일에는 비를 몰던 저기압이 동쪽으로 빠져나가면서 제주도에만 오전까지 비가 내리겠다. 중부지방은 북쪽에서 다시 확장하는 고기압의 영향을 받아 구름이 많겠다. 흐린 날씨와 비 영향으로 연휴 기간 기온은 점차 낮아지겠다. 다음 주인 오는 29일 이후에는 우리나라 주변 기압골과 열대요란의 발달 위치 및 강도에 따라 비가 내릴 가능성이 있다. jason14@newspim.com 2026-09-22 14:53
사진
대미투자 1호 '텍사스 발전소' 국회 보고 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정부가 대미 전략적 투자 1호 사업으로 검토 중인 미국 텍사스 복합화력발전소 사업에 대해 상업적 합리성이 있다고 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에 보고했다. 야당인 국민의힘은 사업이 아직 개발 단계인 만큼 수익성과 향후 변수에 대한 보다 면밀한 검토가 필요하다는 입장을 전달했다. 국민의힘 소속인 김성원 국회 산업통상자원중소벤처기업위원장은 22일 정부의 대미 투자 관련 비공개 보고를 받은 뒤 기자들과 만나 "오늘 주된 안건은 텍사스 복합화력발전소 관련 보고였다"며 "그 외 원전 프레임워크와 알래스카 개발 관련 진행 상황에 대해서도 설명을 들었다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 김성원 위원장이 12일 서울 여의도 국회에서 열린 제438회 국회(임시회) 제01차 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 2026.08.12 jk31@newspim.com ◆"국회 동의까지는 특별법상 거론되지 않은 상황" 산자위 야당 간사를 맡고 있는 구자근 국민의힘 의원은 "정부에서는 텍사스 복합화력발전소와 관련해 20년간 상환 계획을 놓고 투자금 이상을 회수할 수 있어 상업적 합리성이 있다고 판단했다"고 설명했다. 구 의원은 "아직 개발 단계이기 때문에 이 과정에서 다른 어떤 변수가 있을지 우려 사항이 제기됐다"며 "상업적 합리성 부분에 있어서 신중을 기해야 한다고 전달했다"고 말했다. 김 위원장도 "정부에서는 상업적 합리성이 담보됐다고 하지만 그 점에 대해서 상당한 우려를 표했다"며 "앞으로 대미 협상 과정에서 좀 더 국익에 맞는 협상을 하기를 당부했다"고 말했다. 대미 투자 사업에 대한 국회 동의 필요성과 관련해 김 위원장은 "상업적 합리성이 담보됐다고 보고됐기 때문에 국회 동의까지는 특별법상 거론되지 않은 상황"이라고 설명했다. 대미 투자 관련 양해각서(MOU) 체결 시점은 아직 정해지지 않았다. 김 위원장은 "대미 협상 후 결정하기로 돼 있기 때문에 조만간 되리라고 생각하지만 아직 날짜가 정해진 것은 아니다"라고 말했다. 이날 구체적인 사업성 보고는 텍사스 발전소 사업을 중심으로 이뤄졌다. 원전과 알래스카 개발 사업에 대해서는 향후 별도 절차가 진행될 예정이다. 김 위원장은 추가 검증 필요성에 대해 "1호 사업에 대해서만 한 것"이라며 나머지 사업에 대해서는 "절차를 또 밟아야 한다"고 밝혔다. oneway@newspim.com 2026-09-22 12:20

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동