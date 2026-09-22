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추미애 월간회의 전체 생중계…"건전재정 운용 대응체계 조속 구축"

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  • 추미애 경기도지사가 22일 월간회의를 생중계했다.
  • 추 지사는 경기도 재정난을 직접 설명했다.
  • 간부 교육과 재정위기 대응체계 구축을 지시했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

내부 재정위기 관리 방안 첫 제시...재정관리 체계 강화 본격화
건전재정 종합 운용계획 수립에 속도...채무관리계획 도의회 보고 마쳐
도, 재정위기 조기경보시스템 구축 등 건전재정 기조 강화 조치 이어가

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사가 취임 후 월간회의를 첫 전체 생중계로 도민에게 전격 공개하며 도의 엄중한 재정 상황을 직접 설명하고 고강도 재정위기 관리 시스템 구축 및 간부 대상 재정교육 추진 방침을 발표했다.

추미애 경기도지사는 22일 경기도청에서 행정1부지사, 경제부지사, 소방재난본부장, 주요 실·국장 등 간부 50여 명이 참석한 가운데 '9월 월간회의'를 주재했다. [사진=경기도]

추미애 지사는 22일 경기도청에서 행정1부지사, 경제부지사, 소방재난본부장, 주요 실·국장 등 간부 50여 명이 참석한 가운데 '9월 월간회의'를 주재했다. 이번 회의는 도정 주요 현안을 도민에게 투명하게 알린다는 취지에 따라 경기도 최초로 회의 전체 과정이 온라인으로 생중계됐다.

추 지사는 회의 모두발언에서 "경기도가 처한 현실과 어려움 이를 극복하기 위한 고민을 솔직하게 보여드리는 것이 신뢰받는 도정의 출발점"이라며 회의 공개 배경을 설명했다.

이어 "현재 경기도의 가장 심각한 문제는 단순한 어려움을 넘어선 '재정난'"이라며 "일각의 오해와 달리 멀쩡한 사업을 없애거나 깎는 것이 아니라 멈출 위기에 놓인 필수 민생 사업을 우선 살려내는 중"이라고 강조했다.

특히 추 지사는 이날 내부 재정위기 관리를 위한 구체적인 구상을 처음 공개했다. 추 지사는 "지속 가능한 건전재정 운용을 위해서는 공직자들의 재정에 대한 깊은 이해가 선행돼야 한다"며 "간부진부터 재정책임 행정에 대한 교육을 실시하겠다"고 밝혔다.

그러면서 "조례에 규정된 건전재정 운용 계획을 조속히 수립하고 재정위기 조기 경보 시스템 구축과 재정건전화위원회 구성 등 실질적인 대응체계를 조속히 완성하라"고 지시했다.

이에 따라 경기도는 '경기도 재정건전화 조례' 개정안 시행에 맞춰 재정건전화 지표 개발을 마치고 종합 운용계획 수립에 착수하는 등 지방재정 관리 체계 강화에 속도를 내고 있다.

도에 따르면 이날 열린 월간회의에서는 지난해 10월 개정돼 올해 1월 1일부터 시행 중인 '경기도 재정건전화 조례'에 따른 주요 추진 상황과 향후 재정 관리 계획을 공유했다. 지난 2024년 3월 제정된 해당 조례는 지방재정의 건전성과 효율성을 높이기 위해 집행부의 책무를 구체화한 것이 골자다.

주요 내용으로는 ▲5년 단위 경기도 건전재정 운용계획 및 연도별 시행계획 수립 ▲재정건전화 지표 개발 및 공표 ▲재정위기 조기경보시스템 구축·운영 ▲채무관리계획 수립 및 부채한도 설정의 도의회 보고 ▲경기도 재정건전화 위원회 구성·운영 등이 담겼다.

추미애 경기도지사는 22일 경기도청에서 행정1부지사, 경제부지사, 소방재난본부장, 주요 실·국장 등 간부 50여 명이 참석한 가운데 '9월 월간회의'를 주재했다. [사진=경기도]

도는 개정 조례 시행 이후 경기연구원에 연구 용역을 의뢰해 체계적인 '재정건전화 지표 개발'을 완료했다. 도는 향후 해당 지표와 재정위기 조기경보시스템을 결합한 건전재정 종합계획 성격의 '경기도 건전재정 운용계획'을 차질 없이 수립·이행한다는 방침이다.

아울러 도는 채무 관리 책무 이행의 일환으로 2026년도 본예산 편성 과정에서 '경기도 채무관리계획'을 선제적으로 수립해 경기도의회 기획재정위원회에 보고를 마쳤다.

경기도 관계자는 "지방재정의 여건이 녹록지 않은 상황에서 조례에 규정된 집행부 책무를 철저히 이행하고 있다"며 "개발된 재정지표와 향후 수립될 건전재정 운용계획을 바탕으로 재정위기에 선제 대응하고 도민이 신뢰할 수 있는 건전한 재정 구조를 확립하겠다"고 밝혔다.

1141world@newspim.com

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