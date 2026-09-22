세종교육청, 위기학생 마음건강 치료·학업 지원

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치료형 대안교육 위탁기관 '세종마음봄학교'와 업무협약

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청이 정신건강 위기를 겪는 학생들이 치료와 학업을 중단하지 않고 회복 후 학교로 돌아갈 수 있도록 치료형 대안교육 지원 체계를 마련했다.

시교육청은 22일 소망정신건강의학과의원과 대안교육 위탁기관 '세종마음봄학교' 운영과 학생 마음건강 지원체계 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

세종시교육청이 22일 대안교육 위탁기관 '세종마음봄학교' 운영과 학생 마음건강 지원체계 강화를 위한 업무협약을 체결했다. [사진=세종시교육청] 2026.09.22 vincent977@newspim.com

이번 협약은 정신건강 위기학생이 입원치료 등 집중적인 치료를 받는 동안에도 학업을 이어갈 수 있도록 치료와 교육을 연계하고 회복 이후 안정적인 학교 복귀까지 지원하기 위해 마련됐다.

세종마음봄학교는 정신건강 문제로 입원치료 등 집중적인 지원이 필요한 학생에게 치료와 교육을 함께 제공하는 치료형 대안교육 위탁기관이다.

학생의 치료와 회복 상태에 맞춰 교과교육과 상담·치료, 정서회복, 사회적응 프로그램 등을 운영하고 소속 학교와 연계해 학생이 치료 이후 원활하게 학교생활로 돌아갈 수 있도록 지원한다.

이를 통해 치료 기간에도 학생의 학습권을 보장하고 치료와 학업의 단절로 인한 학업중단을 예방한다는 계획이다.

양 기관은 이번 협약에 따라 정신건강 위기학생의 치료·교육 통합 지원을 비롯해 치료 기간 학습권 보장, 상담·정서회복 및 사회적응 지원, 보호자 상담·교육, 학교 복귀와 회복 이후 사후관리 등에 협력하기로 했다.

강미애 교육감은 "정신건강의 어려움을 겪는 학생에게 치료가 필요하다는 이유로 배움까지 멈춰서는 안 된다"며 "세종마음봄학교가 학생들이 마음을 회복하고 배움을 이어가며 다시 자신의 일상과 학교로 돌아갈 수 있도록 돕는 든든한 연결고리가 되기를 기대한다"고 말했다.

vincent977@newspim.com