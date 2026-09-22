추석 장바구니 39만원…"시장·마트 따져보고 사세요"

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청주시 44개 성수품 조사…지난해보다 0.96% 올라

[충북=뉴스핌] 백운학 기자 = 추석을 앞두고 청주지역 4인 가족의 명절 성수품 장보기 비용이 평균 39만원을 넘어선 것으로 나타났다.

청주시와 한국여성소비자연합 청주지부가 지난 15일 대형마트 11곳, 기업형 슈퍼마켓(SSM) 19곳, 전통시장 10곳 등 40곳을 조사한 결과 44개 성수품의 평균 구입비용은 39만1532원으로 집계됐다고 22일 밝혔다.

독자 이해를 돕지위한 이미지. [이미지=AI 생성] 2026.09.22 baek3413@newspim.com

지난해 38만7824원보다 3708원(0.96%) 올랐다.

업태별로는 SSM이 39만5305원으로 가장 비쌌고 대형마트 39만1885원, 전통시장 38만3684원 순이었다.

가장 비싼 SSM과 전통시장 간 차이는 1만1621원이었다.

품목별로는 가격 경쟁력이 엇갈렸다.

대형마트가 21개 품목에서 가장 저렴했고 전통시장 14개, SSM 11개 품목에서 최저 가격을 기록했다.

판매처에 따른 가격 차이가 가장 컸던 품목은 참조기였다.

국산 참조기(20㎝ 안팎)는 3000원에서 2만5000원까지 8배 이상 차이가 났다.

반면 청주(1.8L)는 9800원~1만3603원으로 가격 편차가 38.8%에 그쳤다.

청주시는 올해 추석이 지난해보다 11일 빨라 농축수산물의 출하 시기와 공급 여건에 영향을 준 것으로 분석했다.

유통구조와 품질·규격, 원산지, 할인행사 등에 따라서도 판매처별 가격 차이가 발생한 것으로 봤다.

청주시 관계자는 "같은 성수품이라도 판매처와 품질 등에 따라 가격 차이가 큰 만큼 품목별 가격과 할인행사를 비교해 구매하는 것이 도움이 된다"고 말했다.

baek3413@newspim.com