제천 제4산단 조성 본격화…79만㎡ 규모

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충북도·제천시·충북개발공사 협약…9차례 협의 끝 사업 정상화

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 제천 제4산업단지 조성사업이 기관 간 이견을 해소하고 본격 추진된다.

충북도는 22일 충북도청에서 제천 제4산업단지 조성사업의 원활한 추진을 위해 제천시, 충북개발공사와 함께 상생협력 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

제천4산단 상생협력 협약식.(왼쪽부터 신용한 충북지사, 이상천 제천시장, 김순구 충북개발공사 사장) [사진=충북도] 2026.09.22 baek3413@newspim.com

그동안 제천시와 충북개발공사는 적정 분양가와 보상 일정, 착공 시기 등을 놓고 입장 차를 보여 사업 추진에 어려움을 겪었다.

충북도는 사업 정상화를 위해 지난 7월 기획조정실장을 단장으로 하는 '제천 제4산업단지 TF'를 구성했다.

TF는 7월 24일 첫 회의를 시작으로 4차례 TF 회의와 5차례 실무회의 등 모두 9차례 협의를 진행하며 쟁점을 조율했다.

그 결과 지난 8월 28일 최종 합의점을 마련했고이날 3개 기관이 합의 내용을 담은 업무협약을 체결하면서 사업 추진을 공식화했다.

제천 제4산업단지는 제천시 왕암동·신동·봉양읍 일원에 약 79만2000㎡ 규모로 조성된다.

이 가운데 산업시설용지는 54만4500㎡ 이다.

충북도는 산업용지 부족 문제를 해소하고 기업 유치를 확대해 지역경제 활성화와 양질의 일자리 창출에 기여할 것으로 기대하고 있다.

신용한 충북도지사는 "사업 정상화를 목표로 적극행정에 기반한 TF를 운영한 결과 최종 합의에 이를 수 있었다"며 "이번 협약을 계기로 제천 제4산업단지 조성에 속도를 낼 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com