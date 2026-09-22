전북, 피지컬AI 산업클러스터 투자·금융 기반 강화

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산업은행 포럼서 육성전략 발표…200여 기업 대상 투자유치 활동

3개 지자체·정책·지역금융기관 협약…기업 발굴·인프라 조성 협력

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 피지컬AI 생태계 조성 연구개발 사업에 이어 기업 투자유치와 금융지원 기반을 확대하며 피지컬AI 산업클러스터 육성에 속도를 내고 있다고 22일 밝혔다.

도는 이날 서울 한국산업은행 본점 IR센터에서 열린 '피지컬AI 지역거점 발전 포럼'에 참석해 로봇기업과 스타트업 등 200여 개 기업을 대상으로 전북의 피지컬AI 육성 방향과 지원정책을 소개하고 기업 유치 활동을 펼쳤다.

피지컬AI 지역거점 발전 포럼[사진=전북자치도]2026.09.22 lbs0964@newspim.com

한국산업은행이 주관한 이번 포럼은 제조업의 AI 전환과 피지컬AI 산업 육성을 위한 지역거점의 역할을 공유하고 정책금융과 지역금융의 지원 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

행사에는 이원택 전북지사를 비롯 배경훈 과학기술부총리, 이억원 금융위원장 등 정부 관계자와 경북·경남 도지사, 두산로보틱스 등 주요 로봇기업 및 금융기관 관계자가 참석했다.

이날 전북·경북·경남 등 3개 지자체와 한국산업은행·중소기업은행·신용보증기금 등 정책금융기관, 전북은행·iM뱅크·BNK경남은행 등 지역금융기관은 '피지컬AI 지역거점 발전을 위한 업무협약'을 체결했다.

협약에 따라 참여 기관들은 지역 내 유망 기업과 프로젝트를 공동 발굴하고 기업 유치와 산업 인프라 조성, 정책금융 연계 등을 위해 협력하기로 했다.

피지컬AI 지역거점 발전 포럼[사진=전북자치도]2026.09.22 lbs0964@newspim.com

전북도는 포럼에서 국가사업인 피지컬AI 생태계 조성사업과 새만금 인프라, 글로벌 기업 투자를 연계한 '피지컬AI 지역거점 발전전략'도 발표했다. 기업과 도민이 체감할 수 있는 피지컬AI·로봇 도시를 조성한다는 구상이다.

완주군에 로봇핸드 생산공장과 AX센터 투자를 계획 중인 원익로보틱스도 행사에 참여해 전북의 기업 유치에 힘을 보탰다.

도는 지난 16일 생태계 조성사업 착수 이후 도내 투자를 검토하는 관련 기업들과 투자 규모와 입지, 지원 방안 등을 협의하고 있다.

지난해 11월 출범한 제조혁신피지컬AI협회는 회원사가 400여 곳으로 확대되는 등 관련 산업에 대한 기업들의 관심과 참여도 커지고 있다. 도는 기업 네트워크를 실질적인 투자유치와 산업클러스터 조성으로 연결할 계획이다.

같은 날 피지컬AI 실증단지가 조성될 완주군에서는 '피지컬AI 생태계 조성사업 비전 선포식'이 열렸다. 전북도는 연구개발 성과를 제조 현장에 적용·확산하고 기업 성장과 투자로 이어지도록 현장 중심의 사업을 추진한다는 방침이다.

이원택 전북지사가 피지컬AI 지역거점 발전 포럼에서 인사말을 하고 있다.[사진=전북자치도]2026.09.22 lbs0964@newspim.com

이원택 전북지사는 "이번 포럼과 업무협약을 계기로 피지컬AI 기술개발과 실증, 산업현장 적용을 위해 전북으로 이전하거나 신규 투자에 나서는 기업을 적극 유치하고 원스톱으로 지원하겠다"며 "정부와 기업, 금융기관 등과 협력해 연구개발 성과가 지역기업 성장과 산업 혁신, 신규 일자리 창출로 이어지는 선순환형 피지컬AI 산업생태계를 구축하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com