전주시, 미취업 청년 지역기업 현장 '진로탐색' 진행

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지역대표 방산기업 데크카본 방문…30여 명 참여

기업소개·채용특강부터 생산시설 견학까지 현장 소통

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 지역 내 미취업 청년들이 우수기업을 직접 찾아 진로를 탐색하고 취업 역량을 높일 수 있도록 현장 중심 프로그램을 운영했다고 22일 밝혔다.

시는 이날 지역 내 미취업 청년 30여 명과 함께 지역대표 방위산업 기업인 ㈜데크카본을 방문해 '청년일자리 버스킹'을 진행했다.

우수기업 탐방 '청년일자리 버스킹'[사진=전주시]2026.09.22 lbs0964@newspim.com

이번 프로그램은 전주시와 원광대학교 일자리첫걸음보장센터가 협력해 마련했으며 지역기업에 대한 청년들의 긍정적인 인식을 높이고 지역인재의 취업과 정착을 지원하기 위해 추진됐다.

참여 청년들은 기업 소개와 취업에 필요한 역량, 채용 절차, 실무 팁 등을 주제로 특강을 들은 뒤 평소 취업 준비 과정이나 기업에 대해 궁금했던 사항을 현직자에게 직접 묻는 Q&A와 네트워킹 시간을 가졌다.

이어 전투기와 유도무기 분야 핵심 부품이 제작되는 주요 생산시설을 둘러보며 방위산업의 실제 업무 환경과 산업 현장을 체험했다.

이진선 전주시 청년일자리과장은 "이번 청년일자리 버스킹을 통해 구직 청년들이 우리 지역에도 훌륭한 비전과 경쟁력을 갖춘 우수기업이 있다는 것을 체감하는 계기가 되었길 바란다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com