LX공사, 주소 하나로 태양광 입지·수익 분석 'AI 서비스'

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'쨍하고 해뜰날' 오픈…조례·발전량·수익성 한눈에

'AI챔피언 해커톤' 대상 아이디어 두 달여 만에 국민 서비스 구현

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 한국국토정보공사(LX공사)가 주소 입력만으로 태양광 발전시설의 설치 가능 여부와 예상 발전량, 수익성 등을 확인할 수 있는 인공지능(AI) 서비스를 선보였다고 22일 밝혔다.

LX공사가 자체 개발한 AI 서비스 '쨍하고 해뜰날'은 이날 국민에게 공개됐으며 전문적인 지식이 없어도 주소 하나로 태양광 발전사업에 필요한 정보를 한 번에 확인할 수 있도록 개발됐다. '쨍하고 해뜰날'은 LX공사와 한국전기안전공사 홈페이지를 통해 무료로 이용할 수 있다.

태양광 발전 가능 여부 화면[사진=LX] 2026.09.22 lbs0964@newspim.com

이용자가 태양광 발전을 원하는 토지의 주소를 입력하면 토지 지목과 용도지역을 비롯해 지자체 조례, 전력계통 여유용량, 연간 예상 발전량, 투자 회수기간 등을 확인할 수 있다.

주요 기능은 전국 지자체 조례를 자동 적용해 이격거리와 용도지역 등을 기준으로 설치 가능 여부를 판단하는 기능이다.

일사량과 경사, 음영 등을 분석해 연간 예상 발전량을 산정하고 전기 판매 수익과 신재생에너지 인센티브를 반영한 3가지 시나리오별 예상 수익과 투자 회수기간도 제공한다.

한국전력 전력계통 연계 가능 여부도 확인할 수 있으며 분석 결과는 PDF 보고서로 출력할 수 있다.

기존에는 태양광 발전사업 검토에 필요한 정보를 기관별로 따로 확인하고 분석해야 했지만 이번 서비스를 통해 관련 정보를 한 화면에서 확인할 수 있게 됐다.

'쨍하고 해뜰날'은 지난 6월 행정안전부 'AI챔피언 해커톤'에서 대상을 받은 아이디어를 기반으로 개발됐다. LX공사는 수상 이후 공간정보와 AI 기술을 접목해 두 달여 만에 실제 대국민 서비스로 구현했다.

서비스 완성도를 높이기 위한 기관 간 협업도 진행했다. 한국전기안전공사의 태양광 전기설비 검사 사례를 분석해 안전점검 유의사항을 반영했으며 나주시 햇빛소득마을 추진단의 현장검증을 통해 실제 활용성을 높였다.

고재학 LX공사 기획혁신본부장은 "해커톤 수상 아이디어가 두 달 만에 실제 국민 서비스로 구현된 것은 공사의 AI 혁신 역량을 보여주는 사례"라며 "앞으로도 공간정보와 AI를 결합해 국민 생활에 도움이 되는 서비스를 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com