완주군, 피지컬 AI 산업 중심지 도약 '비전 선포'

산학연관 주요 관계자 참여…연구개발·실증 기반 구축 본격화

기업 유치·인재 양성 병행…AI·제조 혁신 미래산업 거점 추진

[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 완주군은 인공지능과 로봇, 제조업을 결합한 피지컬 AI를 미래 성장동력으로 삼고 산업 생태계 조성에 본격적으로 나선다고 22일 밝혔다.

완주군은 이날 한국전기안전공사에서 '완주군 실물 인공지능(피지컬 AI) 비전 선포식'을 열고 대한민국 피지컬 AI 산업의 중심지로 도약하기 위한 비전을 공식 선포했다.

피지컬 AI 비전 선포식[사진=완주군]2026.09.22 lbs0964@newspim.com

행사에는 유희태 완주군수를 비롯 완주군의회 의장, 국회의원, 전북대학교, 캠틱종합기술원, 현대자동차 등 산·학·연·관 주요 관계자들이 참석했다. 행사는 실물 인공지능 산업 발전에 기여한 유공자 감사패 수여에 이어 군민을 대상으로 한 피지컬 AI 생태계 조성 사업 설명 순으로 진행됐다.

비전 선포식에서는 '대한민국 실물 인공지능(피지컬 AI) 혁신의 시작 완주'와 '실물 인공지능(피지컬 AI)가 여는 미래 더 그레이트 완주(The Great Wanju)'를 미래 비전으로 제시했다. 참석자들은 비전 선포 퍼포먼스를 통해 피지컬 AI를 새로운 성장동력으로 육성하겠다는 의지를 공유했다.

유희태 완주군수는 "실물 인공지능은 인공지능과 로봇, 제조업의 경계를 넘어 미래 산업의 판도를 바꿀 핵심 기술"이라며 "이번 선포식이 완주가 대한민국 실물 인공지능 산업의 중심지로 우뚝 서는 출발점이 되길 바란다"고 말했다. 이어 "산·학·연·관의 역량을 모아 기업과 인재가 모여드는 생태계를 반드시 구축하겠다"고 강조했다.

완주군은 앞으로 피지컬 AI 연구개발(R&D)과 실증 기반시설 구축을 비롯해 기업 유치·육성, 전문인재 양성, 산업 간 연계 등을 속도감 있게 추진할 계획이다. 이를 통해 인공지능과 제조 혁신이 결합하는 미래산업 거점을 구축하고 피지컬 AI 산업을 지역의 새로운 성장동력으로 육성한다는 방침이다.

비전선포식에서 유희태 완주군수[사진=완주군]2026.09.22 lbs0964@newspim.com

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