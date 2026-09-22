강진 반값여행 국비 20억 '삭감'…'강진군의회 예산 걷어찼다'

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강진원 군수 "이재명 대통령도 칭찬한 반값여행…국비 삭감 유감"

주민들 본회의장서 "들어온 국비도 못 지키는 의회, 정신 차려라"

"민주당 다수 의회, 무소속 군수와 정치적 대립..지역경제 발목"



[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 강진군의회가 지방소멸대응기금으로 확보한 '반값여행' 사업비 20억원을 삭감하면서 지역 주민들의 반발이 본회의장까지 이어졌다.

22일 뉴스핌 취재를 종합하면 강진군의회는 이날 제323회 제1차 정례회 제3차 본회의에서 제3회 추가경정예산안을 의결하면서 강진 반값여행에 편성된 지방소멸대응기금 20억원 삭감을 의결했다.

22일 강진군의회 본회의장에서 제323회 제1차 정례회 제3차 본회의가 열리고 있다. [사진=조은정 기자] 2026.09.22 ej7648@newspim.com

강진군은 군비 부담 없이 추진할 수 있는 전액 국비 재원인 만큼 하반기 반값여행을 재개해 관광객 유입과 지역 소비를 확대할 계획이었다. 반값여행은 관외 관광객이 강진에서 사용한 여행경비 일부를 모바일 강진사랑상품권으로 환급해 음식점과 전통시장, 골목상권 등 지역 소비로 연결하는 사업이다.

군에 따르면 2024년 첫해 22억 원을 투입해 부가가치 100억 원 이상, 생산유발 240억 원 이상의 효과를 거뒀다. 2025년에는 누적 소비액이 147억 원을 넘어섰으며 연간 부가가치 250억 원 이상, 생산유발 600억 원 이상의 경제적 파급효과가 발생한 것으로 추정했다.

강진군 공식 농특산물 직거래몰 '초록믿음'도 반값여행 시행 첫해 전년보다 매출이 27억 원 이상 증가했으며 시행 전과 비교하면 약 34배 성장했다고 군은 설명했다.

삭감된 20억 원은 지방소멸대응기금이다. 행정안전부가 인구감소지역 투자계획을 평가해 차등 배분하는 재원으로 강진군은 2026년도 평가에서 A등급을 받아 총 80억 원을 배분받았다. 군은 이 가운데 반값여행 20억 원 등 4개 사업을 추진할 계획이었다.

군은 사업 삭감이 향후 기금 확보에도 부담이 될 수 있다고 우려한다. 기금 평가에서 기존 사업의 추진 실적과 집행률 등이 주요 지표로 반영되고 사업 변경도 제한적이어서 당초 계획한 사업을 추진하지 못하면 향후 평가에 영향을 줄 수 있다는 설명이다.

강진원 강진군수가 강진군의회 본회의장에서 열린 제323회 제1차 정례회 제3차 본회의에서 발언하고 있다. [사진=조은정 기자] 2026.09.22 ej7648@newspim.com

무소속 유경숙 강진군의원은 "반값여행은 군비를 추가로 투입하는 사업이 아니라 확보된 지방소멸대응기금을 활용해 지역경제를 활성화하려는 사업"이라며 "관광객을 지역 상권으로 유입시키고 소비를 확대하는 효과가 확인된 만큼 사업을 지속할 필요가 있다"고 말했다.

강진원 강진군수도 국비 예산 삭감에 유감을 나타냈다. 강 군수는 "강진 반값여행은 이재명 대통령이 공식석상에서 여러 차례 언급하며 칭찬한 정책"이라며 "경제 파급효과를 입증받아 정부의 '지역사랑 휴가지원사업'으로 확대된 사업 모델"이라고 강조했다.

이어 "군비 절감을 위해 확보한 국비 예산을 삭감한 데 대해 유감스럽게 생각한다"며 "그에 따른 영향은 결국 군민들에게 돌아갈 수 있다"고 밝혔다.

22일 강진군의회 제323회 제3차 본회의장에 강진군소상공인연합회와 강진읍상가번영회 회원, 푸소체험 운영자 등 30여명이 참석해 '상권 살리는 반값여행, 예산삭감 웬 말이냐', '들어온 국비도 못 지키는 군의회 누구를 위한 의회인가' 등의 피켓을 들고 반값여행 예산 복원을 촉구하고 있다. [사진=조은정 기자] 2026.09.22 ej7648@newspim.com

이날 본회의장에는 강진군소상공인연합회와 강진읍상가번영회 회원, 푸소체험 운영자 등 50여명이 참석했다. 주민들은 '20억 국비 삭감', '들어온 국비도 못 지키는 군의회 누구를 위한 의회인가' 등의 피켓을 들고 예산 복원을 촉구했다.

한 주민은 "군수와 의회가 정치적 이해관계로 맞서면서 정작 주민들의 삶과 지역경제가 뒷전으로 밀려서는 안 된다"며 "민주당 소속 의원들이 다수인 군의회가 주민 생활과 직결된 예산을 정치적으로 이용해서는 안 된다. 의원들 정신 차려야 한다"고 질타했다.

강진군의회는 정주민과 관광객 간 형평성 등 사업 보완이 필요하다는 입장이다. 윤영남 위원장은 미흡한 부분을 보완할 경우 원포인트 회의를 열어 관련 예산을 처리할 수 있다고 밝혔다.

한편 이날 강진군의회는 운영위원회 2건, 복지위원회 7건, 경제위원회 2건, 예산결산특별위원회 4건 등 모두 15건의 안건을 심의했다.

ej7648@newspim.com