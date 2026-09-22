전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.22 (화) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
전국 부산·울산·경남

속보

더보기

변성완 강서 위원장 "생곡소각장 추진 중단해야…더 이상 강서 희생은 안된다"

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 더불어민주당 강서구위가 22일 생곡소각장 중단을 요구했다.
  • 변성완 위원장은 명지소각장 폐쇄와 별도 추진을 촉구했다.
  • 부산시에 10월 중 기술진단과 대책 공개를 압박했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

명지소각장 폐쇄·생곡소각장 분리
부산시 기술진단 결과 공개 요청

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 =  더불어민주당 부산시당 강서구 지역위원회가 생곡소각장 추진 중단과 명지소각장 폐쇄를 부산시에 요구했다.

변성완 지역위원장은 22일 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "강서구민의 희생을 강요하는 행정을 즉각 중단해야 한다"고 밝혔다.

변 위원장은 "최근 생곡소각장 문제로 인해 에코델타시티 주민들께서 걱정과 우려를 넘어 분노를 표하고 계신다"며 "행정도 '필요한 사업이니 이해해 달라'는 말만 반복할 것이 아니라 주민들이 실례로 궁금해 하는 사안 하나하나에 구체적인 답을 제시야 한다"고 직격했다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 변성완 더불어민주당 강서구지역위원장(왼쪽 세 번째)이 22일 오후 2시 부산시의회에서 기자회견을 열고 생곡소각장 추진 중단과 명지소각장 폐쇄를 요구하며 부산시의 입장을 밝힐 것을 촉구하고 있다. 2026.09.22

그러면서 "그것이 무너진 신뢰를 회복하는 첫걸음"이라며 "강서구 민주당은 주민의 동의 없는 생곡 자원순환 복합타운(생곡소각장) 추진에 대해 분명히 반대한다"고 못을 박았다.

이어 "최근 명지소각장과 생곡소각장이 연계되고 있다는 논란이 있다"라며 "생곡소각장 건립이 늦어지면 명지 소각장의 가동기간도 연장될 수 있다는 이야기와 부산시 자료를 토대로 한 보도에서 생곡 사업 지연이 명지소각장 폐쇄 일정에 영향을 줄 수 있다는 분석이 제기됐다"고 설명했다.

또 "두 사안은 별개의 사안"이라며 "명지소각장은 2003년부터 이미 장기간 운영된 시설이고, 부산시는 노후화에 따른 폐쇄 가능성을 포함한 기술진단을 진행해 왔다. 이미 그 역할과 수명이 다한 소각장을 가지고 더 이상 혼란이 가중돼선 안된다. 명지소각장은 반드시 폐쇄돼야 한다"고 목소리를 높였다.

부산시에 10월 중으로 명지소각장에 대한 입장을 밝힐 것을 요구했다. 그는 "시설의 안전성과 잔존수명 향후 운영 가능기간, 폐쇄 이후의 폐기물 처리대책까지 주민들이 확인할 수 있도록 설명해 달라. 부산시의 입장을 명확히 밝혀 주시기 요청드린다"고 압박했다.

변 위원장은 이날 ▲10월 중 명지소각장 기술진단 결과와 폐쇄계획, 폐쇄 이후 처리 대책 공개▲명지소각장 폐쇄와 생곡소각장 추진을 서로 조건으로 연계하지 않을 것▲생곡소각장 추진 과정을 투명성있게 공개할 것 등을 부산시의 요구했다.

변 위원장은 "저를 포함해 박상준 구청장, 민주당 강서구 시·구의원과 모두 한 목소리로 요구할 건 하고 동원할 수 있는 모든 방안을 동원하겠다"며 "힘들고 어려운 순간도 있겠지만 오직 강서구민 여러분만 믿고 최선을 다하겠다"고 약속했다.

ndh4000@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
추석 연휴 내내 흐리고 비 소식 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 올해 추석 연휴에는 흐린 날씨와 비 소식으로 밤에 보름달을 보기 어려울 전망이다.  기상청은 22일 정례 예보브리핑에서 연휴 첫날인 24일을 맑다가 추석 당일인 25일에는 흐린 날씨 속에서 일부 지역에 비가 내리겠다고 예보했다. 이번 추석에는 흐린 날씨가 계속되며 밤하늘이 두꺼운 구름에 가려 보름달을 보기 어려울 전망이다. [사진 = 뉴스핌DB] 현재 우리나라는 북쪽 고기압 영향으로 맑은 가운데 아침과 저녁에는 선선하고 낮에는 기온이 오르는 가을 날씨를 보이고 있다. 오는 24일부터 고기압 가장자리에 들면서 구름이 많은 날씨로 접어들겠다. 오는 25일 새벽부터 오전 사이에는 강원 동해안과 산지, 경북 북부 동해안에 비가 내리는 곳이 있겠다. 늦은 밤에는 중부지방부터 비가 시작되겠다. 기상청은 "구름 양이 점차 증가하고 다층운이 겹치면서 구름이 두꺼워진다"며 "중부지방에는 비가 시작되고 26일로 넘어가면서 남부지방에도 비가 내리기 때문에 이번 추석에는 보름달을 보기 어려울 것"이라고 설명했다. 오는 26일에는 중부지방과 남부지방이 모두 흐리겠다. 전날 밤부터 중부지방에서 내리던 비는 새벽까지 이어진 뒤 그치겠다. 다만 남쪽에서 저기압이 접근하면서 남부지방과 제주도를 중심으로 비가 내리겠다. 오는 27일에는 비를 몰던 저기압이 동쪽으로 빠져나가면서 제주도에만 오전까지 비가 내리겠다. 중부지방은 북쪽에서 다시 확장하는 고기압의 영향을 받아 구름이 많겠다. 흐린 날씨와 비 영향으로 연휴 기간 기온은 점차 낮아지겠다. 다음 주인 오는 29일 이후에는 우리나라 주변 기압골과 열대요란의 발달 위치 및 강도에 따라 비가 내릴 가능성이 있다. jason14@newspim.com 2026-09-22 14:53
사진
대미투자 1호 '텍사스 발전소' 국회 보고 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정부가 대미 전략적 투자 1호 사업으로 검토 중인 미국 텍사스 복합화력발전소 사업에 대해 상업적 합리성이 있다고 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에 보고했다. 야당인 국민의힘은 사업이 아직 개발 단계인 만큼 수익성과 향후 변수에 대한 보다 면밀한 검토가 필요하다는 입장을 전달했다. 국민의힘 소속인 김성원 국회 산업통상자원중소벤처기업위원장은 22일 정부의 대미 투자 관련 비공개 보고를 받은 뒤 기자들과 만나 "오늘 주된 안건은 텍사스 복합화력발전소 관련 보고였다"며 "그 외 원전 프레임워크와 알래스카 개발 관련 진행 상황에 대해서도 설명을 들었다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 김성원 위원장이 12일 서울 여의도 국회에서 열린 제438회 국회(임시회) 제01차 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 2026.08.12 jk31@newspim.com ◆"국회 동의까지는 특별법상 거론되지 않은 상황" 산자위 야당 간사를 맡고 있는 구자근 국민의힘 의원은 "정부에서는 텍사스 복합화력발전소와 관련해 20년간 상환 계획을 놓고 투자금 이상을 회수할 수 있어 상업적 합리성이 있다고 판단했다"고 설명했다. 구 의원은 "아직 개발 단계이기 때문에 이 과정에서 다른 어떤 변수가 있을지 우려 사항이 제기됐다"며 "상업적 합리성 부분에 있어서 신중을 기해야 한다고 전달했다"고 말했다. 김 위원장도 "정부에서는 상업적 합리성이 담보됐다고 하지만 그 점에 대해서 상당한 우려를 표했다"며 "앞으로 대미 협상 과정에서 좀 더 국익에 맞는 협상을 하기를 당부했다"고 말했다. 대미 투자 사업에 대한 국회 동의 필요성과 관련해 김 위원장은 "상업적 합리성이 담보됐다고 보고됐기 때문에 국회 동의까지는 특별법상 거론되지 않은 상황"이라고 설명했다. 대미 투자 관련 양해각서(MOU) 체결 시점은 아직 정해지지 않았다. 김 위원장은 "대미 협상 후 결정하기로 돼 있기 때문에 조만간 되리라고 생각하지만 아직 날짜가 정해진 것은 아니다"라고 말했다. 이날 구체적인 사업성 보고는 텍사스 발전소 사업을 중심으로 이뤄졌다. 원전과 알래스카 개발 사업에 대해서는 향후 별도 절차가 진행될 예정이다. 김 위원장은 추가 검증 필요성에 대해 "1호 사업에 대해서만 한 것"이라며 나머지 사업에 대해서는 "절차를 또 밟아야 한다"고 밝혔다. oneway@newspim.com 2026-09-22 12:20

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동