안양시, 추석 연휴 공영 주차장 75곳 무료 개방...전통시장·상권 활성화

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최대호 시장 "주차비 부담 완화로 전통시장 활성화 및 민생 안정을 도모할 것"

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시가 추석 연휴를 맞아 관내 유료 공영 주차장을 무료로 개방해 시민과 귀성객의 주차 편의를 돕고 지역 상권 활성화에 나선다.

안양시는 오는 24일부터 27일까지 나흘간 관내 유료 공영 주차장 75곳(총 6742면)을 무료로 개방한다고 22일 밝혔다.

안양시청 전경. [사진=안양시]

이번 무료 개방 대상에는 안양역과 범계역 등 유동 인구가 많은 상권 밀집 지역을 비롯해 중앙시장, 남부시장, 박달시장, 호계시장 노외주차장 등 관내 주요 전통시장 인근 주차장이 포함됐다.

시는 명절 기간 전통시장을 찾는 이용객의 주차비 부담을 줄여 지역 상권에 활력을 불어넣는 한편 고향을 찾는 귀성객들이 주차 불편 없이 편안하게 방문할 수 있도록 지원한다는 방침이다.

다만 월 정기권 전용으로 운영되는 석수 대형화물, 인덕원동 공업부지 노외, 안양6동 2노외 주차장 등 3곳은 혼선 방지 및 기존 계약자 보호를 위해 종전대로 유료 운영을 유지한다.

최대호 안양시장은 "시민들과 고향을 찾은 귀성객들이 주차비 부담 없이 따뜻하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 공영 주차장 무료 개방을 결정했다"며 "앞으로도 전통시장 활성화와 민생 안정을 위한 생활 밀착형 편의 대책을 지속 추진해 나가겠다"고 강조했다.

1141world@newspim.com