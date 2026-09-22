순창군, 유휴 경로당에 다회용기세척장 개소…노인일자리 확대

AI 핵심 요약beta
- 순창군이 22일 유휴 경로당에 다회용기세척장을 개소했다
- 총 3억8000만원을 들여 노인일자리와 일회용품 감축을 추진했다
- 세척한 다회용기는 지역행사·장례식장에 공급할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
애벌 세척부터 검사까지 6단계 공정…공공시설·지역행사 공급
[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군은 유휴 경로당을 활용해 노인일자리 창출과 일회용품 감축을 동시에 추진하는 '순창다회용기세척장'을 개소했다고 22일 밝혔다.
군은 총사업비 3억8000만원을 들여 세척장을 조성했다. 이곳에서 세척한 다회용기는 지역 행사와 공공 장례식장 등에 공급해 일회용품 사용을 줄이고 자원순환을 촉진할 계획이다.
세척장은 오랫동안 사용하지 않았던 옛 할머니경로당을 새롭게 단장해 마련됐다. 과거 어르신들이 사랑방으로 이용했던 공간이 노인일자리 참여자들의 새로운 일터로 탈바꿈했다.
운영은 순창시니어클럽 '청춘드림워싱' 공동체사업단이 맡는다. 참여 어르신들은 다회용기 세척 업무를 수행하며 소득 창출과 사회활동 기회를 얻게 된다.
회수한 다회용기는 애벌 세척, 불림, 자동 세척, 살균·소독, 건조, 검사 등 6단계 공정을 거쳐 위생적으로 관리된다.
군은 안전하고 깨끗한 다회용기 공급을 확대해 환경오염을 예방하고 지역 내 일회용품 사용량을 줄일 방침이다.
최영일 순창군수는 "어르신들의 일자리와 사회참여가 환경을 지키는 활동으로 이어지도록 많은 관심과 응원을 부탁드린다"며 "군민들도 다회용기 사용에 동참해 어르신의 일자리와 깨끗한 순창을 함께 만들어 주길 바란다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com