전북교육청, 하반기 교육전문직원 30명 선발

AI 핵심 요약beta
- 전북교육청이 22일 2026년 하반기 교육전문직원 공개전형을 추진했다.
- 일반·전문 22명과 임기제 8명 등 총 30명을 선발한다.
- 서류심사는 10월 20~21일, 최종 발표는 12월 4일이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
내달 20일 서류심사 시작…12월 4일 최종 합격자 발표 예정
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도교육청은 학교 현장 지원의 전문성과 소통·협업 능력을 갖춘 인재를 발굴하기 위해 '2026년 하반기 교육전문직원 임용후보자 선발 공개전형'을 추진한다고 22일 밝혔다.
선발 인원은 일반·전문분야 중등 교육전문직원 22명과 임기제 교육전문직원 8명 등 총 30명이며, 임기제 분야별 인원은 초등 교육인권보호 3명, 중등 교육인권보호 2명, 학생자치 2명, 영양 1명이다.
이번 전형은 정책 수립·추진 역량과 학교 현장 지원 전문성, 소통·협업 능력, 인성적 자질 등을 고루 갖춘 교육전문직원을 선발하는 데 중점을 둔다.
일반·전문분야는 2027년 3월 1일 기준 교육경력이 15년 이상인 정규교원이 지원할 수 있다. 중등 교사는 보직교사 경력 3년 이상과 정교사 1급 자격증 등의 요건을 갖춰야 한다.
교감 분야는 교감 자격증을 보유한 국공립학교 현직 교감을 대상으로 한다.
임기제 분야는 교육경력 7년 이상인 국공립학교 정규교원 가운데 교육인권보호, 학생자치, 영양 등 분야별 자격과 관련 업무 경험을 갖춘 교원이 지원할 수 있다.
임기제 교육전문직원의 근무 기간은 임용 후 2년이며 희망하면 1년 연장할 수 있다.
전형은 서류심사와 1차 소양평가, 2차 현장평가, 3차 역량평가 순으로 진행된다.
3차 평가에서는 수업 혁신·학력 신장 지원, 학교 운영 지원, 현장 조정·소통 역량 등을 살펴 학교를 실질적으로 지원할 인재를 선발한다. 임기제 분야는 정책 수립과 문제 해결 능력, 현장 조정·소통 역량 등을 심층면접으로 평가한다.
서류심사는 10월 20~21일, 1차 소양평가는 10월 31일, 2차 현장평가는 11월 9~13일, 3차 역량평가는 11월 28일 각각 진행된다. 최종 합격자는 12월 4일 발표할 예정이다.
김향윤 전북교육청 교원인사과장은 "공정하고 투명한 공개전형을 통해 수업과 학교 현장에 대한 전문성을 바탕으로 전북교육의 새로운 변화를 이끌 역량 있는 인재를 선발하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com