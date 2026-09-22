보성군, 농어촌 기본소득 타고 추석 전통시장 매출 기대

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첫 지급액 102억 지역서 사용

[보성=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 보성군이 농어촌 기본소득 지급 후 첫 추석을 맞아 전통시장 장보기 행사를 열고 지역 소비 촉진과 골목상권 활성화에 나섰다.

보성군은 22일 녹차골보성향토시장에서 김철우 군수와 김경미 보성군의회 의장 및 기관·단체 관계자와 공직자 등이 참여한 가운데 추석맞이 전통시장 장보기 행사를 진행했다고 밝혔다.

김철우 보성군수가 22일 녹차골보성향토시장에서 열린 추석맞이 전통시장 장보기 행사에 참여해 제수용품과 지역 농특산물을 살펴보고 있다. [사진=보성군] 2026.09.22 chadol999@newspim.com

참여자들은 시장에서 제수용품과 지역 농특산물을 구매하고 상인들의 애로사항과 건의사항을 청취하며 현장 소통을 이어갔다.

군은 오는 24일 벌교전통시장에서도 장보기 행사를 열어 명절 기간 전통시장 이용과 지역 상품 구매 분위기를 확산할 계획이다. 보성사랑상품권은 지류형 10% 할인과 카드형 최대 17% 혜택을 제공해 지역 내 소비를 촉진하고 있으며 카드형은 10% 할인과 결제액 7% 적립 방식으로 운영된다.

군은 지난 8월 말 농어촌 기본소득 대상자에게 7월과 8월분을 합쳐 1인당 40만 원을 처음 지급했으며 이달 21일 기준 지급액 124억 5600만 원 중 102억 2077만 원이 지역 가맹점에서 결제돼 사용률 82.1%와 24만 9150건의 결제 실적을 기록했다.

김철우 군수는 "기본소득 지급 이후 첫 추석인 만큼 전통시장과 골목상권의 소비 진작 효과가 더욱 커질 것으로 기대한다"며 "명절뿐 아니라 평소에도 전통시장을 찾아 지역경제 활성화에 동참해 달라"고 말했다.

chadol999@newspim.com