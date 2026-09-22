박성현 광양시장, 파노라마 워크 관광안내 콘텐츠 강화 제안

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광양항·제철소·백운산 조망 정보 담는다

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 박성현 전남광주통합특별시 광양시장이 오는 10월 시범운영을 앞둔 구봉산 파노라마 워크를 찾아 방문객 동선과 안전관리 준비 상황을 점검하고 미끄럼 방지 대책 마련을 주문했다.

광양시는 박 시장이 전날 '찾아가는 소통시장실'을 운영해 관계부서와 포스코 관계자로부터 사업 경과 및 운영계획을 듣고 주요 시설을 살폈다고 22일 밝혔다.

박성현 광양시장이 관계부서와 포스코 관계자들로부터 구봉산 파노라마 워크 사업 추진 경과와 운영계획을 보고받고 있다.[사진=광양시] 2026.09.22 chadol999@newspim.com

박 시장은 경사 구간 바닥 일부에 대리석이 사용된 점을 확인하고 눈이나 비가 내릴 경우 미끄럼 사고가 발생할 수 있다며 논슬립 등 보완 대책을 마련할 것을 요청했다.

또 파노라마 워크가 광양의 특색을 알리는 관광공간이 될 수 있도록 광양항과 광양제철소 등 산업자원 및 백운산 등 주변 경관을 소개하는 안내 콘텐츠를 갖추자고 제안했다.

박성현 광양시장이 구봉산 파노라마 워크에서 광양항과 광양제철소 및 백운산 등을 조망하며 지역 산업과 관광자원을 알릴 안내 콘텐츠 도입 방안을 논의하고 있다. [사진=광양시] 2026.09.22 chadol999@newspim.com

파노라마 워크는 포스코가 180억원을 투입해 구봉산 정상 일원에 조성한 체험형 전망시설로 지난해 2월 착공해 올해 8월 조형물 설치와 부대공사를 마쳤다.

시는 전망대 상황실과 화장실 및 휴게실 리모델링을 완료했으며 10월 8일 제막식 전까지 안내소와 전광판을 설치할 예정이다.

시설은 10월 8일 제막식 후 10월 9일부터 11월 8일까지 'MY광양' 앱 사전예약제로 시범 운영된다. 시는 시간당 관람객을 200명으로 제한하고 운영 상황과 안전관리 체계를 점검할 계획이다.

chadol999@newspim.com