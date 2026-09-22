고흥군, '외노자 인권침해' 뿌리뽑는다…4대 대책 가동

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농어업 사업장 긴급 전수점검 추진

[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주 고흥군이 관내 어업 현장에서 제기된 외국인 계절근로자 인권 침해 의혹을 계기로 재발 방지 대책을 가동한다.

고흥군은 외국인 근로자의 인권 침해를 근절하기 위한 4대 대책을 추진한다고 22일 밝혔다.

고흥군청 표지석과 청사 전경 [사진=뉴스핌DB]

군은 내달 중 관내 농어업 고용 사업장을 대상으로 긴급 전수점검을 실시하고 통역원을 동반한 1대1 면담을 통해 근로계약 외 업무 강요와 숙소 환경 및 폭언·폭행 등 인권침해 여부를 확인할 방침이다.

또 고용주 400여명을 대상으로 인권 감수성과 노동관계법령 준수 교육을 실시하며 인권침해가 확인된 사업장과 고용주에게는 외국인 계절근로자 배치 중단 등 엄정한 조치와 제재를 적용할 계획이다.

군은 입국부터 출국까지 관리하는 기존 '인권침해 제로 4대 분야 15개 대책'의 현장 이행력을 높이는 한편 고용노동부와 수협 등 관계기관에 E-9 사업장 실태점검 및 근로감독 강화를 공식 촉구하기로 했다.

고흥군 관계자는 "어떤 이유로도 근로자의 기본권과 안전이 훼손돼서는 안 된다"며 "근로자와 고용주가 함께 신뢰할 수 있는 안전한 일터 조성을 위해 행정력을 집중하겠다"고 말했다.

chadol999@newspim.com