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경기도, 추석 연휴기간 시외버스 40개 노선 80대 투입…심야 연장 운행도

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AI 핵심 요약

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  • 경기도가 23일부터 27일까지 특별교통대책을 시행했다.
  • 시외버스 증편과 심야연장으로 귀성·귀경을 지원했다.
  • 도로 우회정보 제공과 안전관리도 강화했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

특별교통대책 발표

[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도가 오는 23일부터 27일까지 5일간을 '2026년 추석 연휴 특별교통대책기간'으로 정하고 대중교통 수송력 확대와 교통량 분산, 실시간 교통정보 제공, 도로 안전관리 등을 추진한다.

경기도 특별교통대책 홍보물. [사진=경기도]

22일 경기도에 따르면 도는 시외버스 40개 노선에 차량 80대를 추가 투입하고 운행 횟수도 하루 120회 늘린다. 시내·마을버스 역시 이용객이 몰릴 경우 시군 여건에 따라 막차를 1시간 연장하는 등 탄력적으로 운행할 계획이며 터미널 등 연휴 기간 이용객이 급증하는 교통시설 주변에는 택시 운행 확대도 독려할 예정이다.

도시철도는 귀경객이 집중될 것으로 예상되는 26일부터 27일까지 심야 연장 운행한다. 의정부경전철과 5호선 하남선, 8호선 별내선은 다음 날 오전 1시까지, 7호선 부천구간은 다음 날 오전 2시까지 운행한다.

도는 도로 정체 해소를 위한 우회 정보도 실시간으로 제공한다고 전했다. 경부·영동·서해안·중부·서울양양고속도로 등 주요 고속도로에서 정체가 발생하면 도로전광판(VMS)을 통해 지방도 311호선 등 인근 우회도로와 나들목 진입 조절 정보를 안내할 예정이다.

국도는 경기남부 1·3·39·42·45호선과 경기북부 3·6·43·47호선의 정체 상황에 따라 지방도 309호선 등 주변 우회도로 정보를 제공한다.

버스 운행정보는 경기버스정보 앱과 누리집, 자동응답전화를 통해 확인할 수 있으며 주요 도로의 정체 상황과 빠른길, 교통사고·도로통제 등 돌발정보는 경기교통정보센터 누리집과 모바일웹, 교통안내전화에서 제공한다.

연휴 기간 도로 안전관리도 강화한다고 밝혔다. 도는 15개 시군의 지방도와 국가지원지방도, 교량을 대상으로 배수시설 점검과 이물질 제거 등 도로 정비를 실시하고 도로 유실이나 파손에 대비해 보수반을 편성하는 한편 지역별 상시보수 업체를 지정해 긴급 복구에 대응할 방침이다.

도는 가을철 집중호우나 태풍이 발생할 경우 도와 시군은 비상연락망을 가동해 버스 우회운행 등 운행 상황을 파악하고 경기버스정보 앱 등을 통해 실시간으로 안내한다. 상습 침수구간에는 사전에 버스 우회노선을 마련하고 둔치주차장은 기상 상황에 따라 차량 출입통제와 견인 등 안전조치를 시행한다.

 

asj7376@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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