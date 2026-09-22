경기도, 추석 연휴기간 시외버스 40개 노선 80대 투입…심야 연장 운행도

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 23일부터 27일까지 특별교통대책을 시행했다.
- 시외버스 증편과 심야연장으로 귀성·귀경을 지원했다.
- 도로 우회정보 제공과 안전관리도 강화했다.
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도가 오는 23일부터 27일까지 5일간을 '2026년 추석 연휴 특별교통대책기간'으로 정하고 대중교통 수송력 확대와 교통량 분산, 실시간 교통정보 제공, 도로 안전관리 등을 추진한다.
22일 경기도에 따르면 도는 시외버스 40개 노선에 차량 80대를 추가 투입하고 운행 횟수도 하루 120회 늘린다. 시내·마을버스 역시 이용객이 몰릴 경우 시군 여건에 따라 막차를 1시간 연장하는 등 탄력적으로 운행할 계획이며 터미널 등 연휴 기간 이용객이 급증하는 교통시설 주변에는 택시 운행 확대도 독려할 예정이다.
도시철도는 귀경객이 집중될 것으로 예상되는 26일부터 27일까지 심야 연장 운행한다. 의정부경전철과 5호선 하남선, 8호선 별내선은 다음 날 오전 1시까지, 7호선 부천구간은 다음 날 오전 2시까지 운행한다.
도는 도로 정체 해소를 위한 우회 정보도 실시간으로 제공한다고 전했다. 경부·영동·서해안·중부·서울양양고속도로 등 주요 고속도로에서 정체가 발생하면 도로전광판(VMS)을 통해 지방도 311호선 등 인근 우회도로와 나들목 진입 조절 정보를 안내할 예정이다.
국도는 경기남부 1·3·39·42·45호선과 경기북부 3·6·43·47호선의 정체 상황에 따라 지방도 309호선 등 주변 우회도로 정보를 제공한다.
버스 운행정보는 경기버스정보 앱과 누리집, 자동응답전화를 통해 확인할 수 있으며 주요 도로의 정체 상황과 빠른길, 교통사고·도로통제 등 돌발정보는 경기교통정보센터 누리집과 모바일웹, 교통안내전화에서 제공한다.
연휴 기간 도로 안전관리도 강화한다고 밝혔다. 도는 15개 시군의 지방도와 국가지원지방도, 교량을 대상으로 배수시설 점검과 이물질 제거 등 도로 정비를 실시하고 도로 유실이나 파손에 대비해 보수반을 편성하는 한편 지역별 상시보수 업체를 지정해 긴급 복구에 대응할 방침이다.
도는 가을철 집중호우나 태풍이 발생할 경우 도와 시군은 비상연락망을 가동해 버스 우회운행 등 운행 상황을 파악하고 경기버스정보 앱 등을 통해 실시간으로 안내한다. 상습 침수구간에는 사전에 버스 우회노선을 마련하고 둔치주차장은 기상 상황에 따라 차량 출입통제와 견인 등 안전조치를 시행한다.
asj7376@newspim.com