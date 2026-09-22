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[알림] 뉴스핌 ′2026 대한민국 주거복지·공간혁신 대상′ 시상식 개최

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인구·가구 구조변화에 주거복지·공간혁신 주목
관련 분야 혁신·공공·실현성 등 심사
국토교통부 장관상 포함 12개 부문 시상
이달 공적서 접수, 11월 4일 시상식

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 뉴스핌이 국토교통부와 공동 주최하는 '2026 대한민국 주거복지·공간혁신 대상'을 개최합니다.

주거산업은 인구·가구구조 변화와 미래형 주거모델의 등장, 주거복지·서비스 수요 확대, 인공지능(AI)·스마트건설 기술혁신, 탄소중립 등 다층적인 변화를 맞았습니다. 주택의 역할 역시 단순히 거주 공간을 공급하는 데서 벗어나 삶의 질을 높이고 도시와 지역의 가치를 함께 만들어가는 방향으로 확장되고 있습니다.

이번 시상식은 이러한 변화 속에서 주거의 품질과 국민의 삶을 높이고 대한민국 주거산업의 새로운 기준을 제시하는 기업과 기관을 발굴하기 위해 마련됐습니다. 단순히 '어떤 집을 지었는가'를 평가하는 데 그치지 않고 '어떤 삶과 도시를 만들었는가'에 초점을 맞춰 주거산업의 변화와 혁신을 폭넓게 조명합니다.

주거의 품질과 국민의 삶을 높이고 주거산업 전반에서 새로운 기준을 제시한 기업과 기관을 발굴해 그 성과를 널리 알리는 데 목적이 있습니다. 수상 기업과 기관은 우수한 상품·기술·서비스와 사회적 성과를 대외적으로 알리고, 한국 주거산업의 변화를 이끄는 혁신 사례로서 가치를 인정받게 될 것입니다.

◆ 공모 대상 : 건설사·시행사·공공기관·지자체·건축설계사·엔지니어링사·기술기업·주거서비스 기업 등 대한민국 주거산업 전 분야

◆ 시상 내용

= 2026 대한민국 주거건설 종합대상(국토교통부 장관상)
= 미래주거혁신 최우수상(한국주거학회상)
= 주거복지공헌 최우수상(한국주거복지포럼상)
= 주거서비스경영 최우수상(주거서비스소사이어티상)
= 주거공간디자인 최우수상(한국주거학회상)
= 스마트주거기술 최우수상(한국주거복지포럼상)
= 도시·지역혁신 최우수상(주거서비스소사이어티상)
= 그린주거 최우수상(한국주거학회상)
= 건설기술혁신 최우수상(한국주거복지포럼상)
= 주거상품경쟁력 최우수상(주거서비스소사이어티상)
= 건축설계혁신 최우수상(뉴스핌 사장상)
= 주거안전·품질 최우수상(뉴스핌 사장상)

◆ 신청 방법 : 부문별 응모 내역과 근거 자료를 담은 공적조서를 제출

◆ 제출 및 문의 : 서울 영등포구 국제금융로 70 미원빌딩 9층 뉴스핌 사무국(070-4677-951, kimem@newspim.com

신청서 다운로드

◆ 심사기준
- 혁신성 : 기존 방식과 차별화되는 아이디어와 설계·기술·서비스·운영 방식의 혁신 수준
- 공공성 : 입주민·국민 편익, 취약계층 지원, 지역사회 기여 등 공공적 가치 창출 수준
- 실현성 : 실제 사업·현장 적용 여부와 구체성, 정량적 성과 및 운영·관리 계획의 충실도
- 경쟁력 : 상품·기술·서비스의 차별성, 완성도와 시장 경쟁력 및 확장 가능성
- 지속가능성 : 환경·사회적 가치, 장기 운영 가능성과 지속적인 가치 창출 수준
- 파급효과 : 산업·주거문화 발전 기여도와 우수 사례의 확산 가능성 및 정책·시장 영향력

◆ 응모 및 시상식 일정
= 9월 14~30일 공적서 공모
= 10월 6~12일 심사
= 10월 14일 수상자 확정
= 11월 4일 시상식(오전 9시, 서울 영등포구 금융투자협회 3층 불스홀)

◆ 주최 : 뉴스핌·국토교통부

chulsoofriend@newspim.com

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추석 연휴 내내 흐리고 비 소식 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 올해 추석 연휴에는 흐린 날씨와 비 소식으로 밤에 보름달을 보기 어려울 전망이다.  기상청은 22일 정례 예보브리핑에서 연휴 첫날인 24일을 맑다가 추석 당일인 25일에는 흐린 날씨 속에서 일부 지역에 비가 내리겠다고 예보했다. 이번 추석에는 흐린 날씨가 계속되며 밤하늘이 두꺼운 구름에 가려 보름달을 보기 어려울 전망이다. [사진 = 뉴스핌DB] 현재 우리나라는 북쪽 고기압 영향으로 맑은 가운데 아침과 저녁에는 선선하고 낮에는 기온이 오르는 가을 날씨를 보이고 있다. 오는 24일부터 고기압 가장자리에 들면서 구름이 많은 날씨로 접어들겠다. 오는 25일 새벽부터 오전 사이에는 강원 동해안과 산지, 경북 북부 동해안에 비가 내리는 곳이 있겠다. 늦은 밤에는 중부지방부터 비가 시작되겠다. 기상청은 "구름 양이 점차 증가하고 다층운이 겹치면서 구름이 두꺼워진다"며 "중부지방에는 비가 시작되고 26일로 넘어가면서 남부지방에도 비가 내리기 때문에 이번 추석에는 보름달을 보기 어려울 것"이라고 설명했다. 오는 26일에는 중부지방과 남부지방이 모두 흐리겠다. 전날 밤부터 중부지방에서 내리던 비는 새벽까지 이어진 뒤 그치겠다. 다만 남쪽에서 저기압이 접근하면서 남부지방과 제주도를 중심으로 비가 내리겠다. 오는 27일에는 비를 몰던 저기압이 동쪽으로 빠져나가면서 제주도에만 오전까지 비가 내리겠다. 중부지방은 북쪽에서 다시 확장하는 고기압의 영향을 받아 구름이 많겠다. 흐린 날씨와 비 영향으로 연휴 기간 기온은 점차 낮아지겠다. 다음 주인 오는 29일 이후에는 우리나라 주변 기압골과 열대요란의 발달 위치 및 강도에 따라 비가 내릴 가능성이 있다. jason14@newspim.com 2026-09-22 14:53
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대미투자 1호 '텍사스 발전소' 국회 보고 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정부가 대미 전략적 투자 1호 사업으로 검토 중인 미국 텍사스 복합화력발전소 사업에 대해 상업적 합리성이 있다고 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에 보고했다. 야당인 국민의힘은 사업이 아직 개발 단계인 만큼 수익성과 향후 변수에 대한 보다 면밀한 검토가 필요하다는 입장을 전달했다. 국민의힘 소속인 김성원 국회 산업통상자원중소벤처기업위원장은 22일 정부의 대미 투자 관련 비공개 보고를 받은 뒤 기자들과 만나 "오늘 주된 안건은 텍사스 복합화력발전소 관련 보고였다"며 "그 외 원전 프레임워크와 알래스카 개발 관련 진행 상황에 대해서도 설명을 들었다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 김성원 위원장이 12일 서울 여의도 국회에서 열린 제438회 국회(임시회) 제01차 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 2026.08.12 jk31@newspim.com ◆"국회 동의까지는 특별법상 거론되지 않은 상황" 산자위 야당 간사를 맡고 있는 구자근 국민의힘 의원은 "정부에서는 텍사스 복합화력발전소와 관련해 20년간 상환 계획을 놓고 투자금 이상을 회수할 수 있어 상업적 합리성이 있다고 판단했다"고 설명했다. 구 의원은 "아직 개발 단계이기 때문에 이 과정에서 다른 어떤 변수가 있을지 우려 사항이 제기됐다"며 "상업적 합리성 부분에 있어서 신중을 기해야 한다고 전달했다"고 말했다. 김 위원장도 "정부에서는 상업적 합리성이 담보됐다고 하지만 그 점에 대해서 상당한 우려를 표했다"며 "앞으로 대미 협상 과정에서 좀 더 국익에 맞는 협상을 하기를 당부했다"고 말했다. 대미 투자 사업에 대한 국회 동의 필요성과 관련해 김 위원장은 "상업적 합리성이 담보됐다고 보고됐기 때문에 국회 동의까지는 특별법상 거론되지 않은 상황"이라고 설명했다. 대미 투자 관련 양해각서(MOU) 체결 시점은 아직 정해지지 않았다. 김 위원장은 "대미 협상 후 결정하기로 돼 있기 때문에 조만간 되리라고 생각하지만 아직 날짜가 정해진 것은 아니다"라고 말했다. 이날 구체적인 사업성 보고는 텍사스 발전소 사업을 중심으로 이뤄졌다. 원전과 알래스카 개발 사업에 대해서는 향후 별도 절차가 진행될 예정이다. 김 위원장은 추가 검증 필요성에 대해 "1호 사업에 대해서만 한 것"이라며 나머지 사업에 대해서는 "절차를 또 밟아야 한다"고 밝혔다. oneway@newspim.com 2026-09-22 12:20

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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