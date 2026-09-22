오스템임플란트, 'EAO 2026'서 New KS 3 해외 첫 공개

AI 핵심 요약beta
- 오스템임플란트가 24일부터 26일 리스본 EAO에 참가했다.
- 신규 임플란트 라인 New KS 3를 해외서 처음 공개했다.
- 다이아몬드 스폰서로 전시·체험과 상담을 운영했다.
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CE MDR 인증 제품·디지털 임플란트 솔루션도 소개
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 오스템임플란트가 오는 24일부터 26일까지 포르투갈 리스본에서 열리는 'EAO Congress Lisbon 2026'에 참가해 신규 임플란트 라인 'New KS 3'를 해외에서 처음 공개한다.
22일 오스템임플란트에 따르면 EAO Congress는 유럽골유착학회(The European Association for Osseointegration, EAO)가 매년 개최하는 임플란트 치의학 분야의 국제 학술행사다. 올해 행사는 'Delivering Health and Predictability: Shaping the Future of Patient Care'를 주제로 열리며 약 80개국 230개 기업과 3500여명의 참관객이 참여할 예정이다.
오스템임플란트는 EAO의 최상위 등급인 '다이아몬드(Diamond)' 스폰서 자격으로 참가한다. 올해는 약 85㎡ 규모의 부스를 마련해 New KS 3 전시·체험존과 주요 제품 상담·체험존, K-Food 케이터링존 등을 운영한다.
이번 행사에서 해외에 처음 공개되는 New KS 3는 안정적인 초기 고정력 확보에 초점을 맞춰 개발한 임플란트 제품이다. 잇몸뼈 상태가 좋지 않거나 발치 직후 식립하는 등 난도가 높은 임상 환경을 고려해 설계했다.
제품에는 임플란트 몸체가 전체적으로 가늘어지는 '풀 테이퍼(Full Taper)' 디자인과 깊고 넓은 나선 구조인 '딥 스레드(Deep Thread)', 끝부분을 정교하게 설계한 에이펙스(Apex) 디자인 등이 적용됐다.
오스템임플란트는 행사 기간 New KS 3 제품 상담과 핸즈온 프로그램을 운영한다. 다이아몬드 스폰서에게 참가 자격이 주어지는 'My First Implant' 프로그램을 통해 EAO 주니어 회원에게 제품 실습 기회를 제공하고, 'Innovation Hub'와 'Industry Forum'에서도 제품을 소개할 예정이다.
나머지 전시 공간에서는 유럽연합(EU) 의료기기 규정인 CE MDR 인증을 획득한 제품을 선보인다. 오스템임플란트는 KS, TS, SS 등 주요 임플란트 라인과 어버트먼트 등 보철 관련 제품, 교정용 스크류와 멤브레인, 유니트체어와 엑스레이 등 치과용 의료장비에서 CE MDR 인증을 확보했다.
이번 행사에서는 임플란트 제품과 디지털 임플란트 가이드 시스템, 골유도재생술(GBR) 관련 제품을 중심으로 전시할 계획이다. 참관객 대상 K-Food 케이터링존도 운영한다. 약과와 한과, 오미자차, 식혜, 달고나 등을 제공할 예정이다.
오스템임플란트 관계자는 "New KS 3는 다양한 임상 환경에서 안정적인 초기 고정력을 확보하는 데 초점을 맞춰 개발한 제품이다"며 "이번 EAO를 통해 유럽을 비롯한 글로벌 치과의사들에게 제품의 특징과 기술력을 직접 알리고 글로벌 시장에서 오스템임플란트의 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 것"이라고 말했다.
winter1004@newspim.com