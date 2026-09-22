"내가 만든 제천이 가상세계로"…제천문화관광재단, VR 콘텐츠 제작 시민 모집

AI 핵심 요약beta
- 제천문화관광재단이 22일 VR 제천 교육을 마련했다
- 제천시민 14명을 10월 8일까지 모집한다
- 10월 12일부터 11월 16일까지 6회 운영한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
생성형 AI·블록 코딩으로 명소를 3D 가상공간으로…기획부터 제작까지
[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 제천의 명소와 이야기를 생성형 인공지능과 가상현실(VR) 기술로 직접 구현해보는 시민 대상 교육이 마련된다.
제천문화관광재단은 오는 10월 12일부터 제천영상미디어센터에서 '내가 만드는 가상세계(VR) 제천' 교육 프로그램을 운영하고 참여자를 모집한다고 22일 밝혔다.
모집 기간은 오는 10월 8일까지이며 제천시민 14명을 모집한다. 참여를 희망하는 시민은 제천영상미디어센터 봄 누리집을 통해 신청하면 된다.
교육은 10월 12일부터 11월 16일까지 매주 월요일 오후 7시부터 9시까지 제천영상미디어센터 2층 편집교육실에서 총 6회 진행된다.
이번 교육에서는 생성형 인공지능 기반 가상현실 제작 플랫폼인 '코스페이시스(CoSpaces)'를 활용한다. 수강생들은 제천의 주요 명소와 이야기를 소재로 3차원 가상공간을 직접 기획하고 제작하게 된다.
여기에 '코블록스(CoBlocks)' 블록 코딩을 활용해 가상공간 속 캐릭터의 움직임과 대화 등 상호작용 기능을 구현하며 하나의 VR 콘텐츠를 완성한다.
특히 단순히 VR 콘텐츠를 체험하는 데 그치지 않고 아이디어 기획부터 가상공간 제작, 코딩을 활용한 기능 구현까지 전 과정을 직접 경험할 수 있다는 점이 특징이다.
교육은 지역밀착 생성형 인공지능 활용 마케팅 아카데미와 원주시 미래여성리더아카데미 등에서 인공지능 및 디지털 교육을 진행한 김수아 강사가 맡는다.
유병천 제천문화관광재단 상임이사는 "생성형 인공지능과 코딩을 직접 다뤄보며 제천의 이야기를 나만의 가상현실 콘텐츠로 완성하는 색다른 경험이 될 것"이라며 "새로운 기술을 활용한 콘텐츠 제작에 관심 있는 시민들의 많은 참여를 바란다"고 말했다.
제천영상미디어센터는 앞으로도 다양한 분야의 전문가와 함께하는 미디어 교육을 통해 시민들이 새로운 기술을 활용한 콘텐츠 제작을 직접 경험할 수 있도록 프로그램을 확대할 계획이다.
choys2299@newspim.com