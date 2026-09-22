전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.22 (화) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

최용호 갤럭시 대표 "美 IPO 주관사 이르면 연말 발표…이후 KDR 상장"

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 갤럭시코퍼레이션이 21일 미국 상장 후 한국 상장을 추진한다고 밝혔다.
  • 최용호 대표는 올해 말이나 내년 1분기 IPO 주관사를 발표할 계획이라 했다.
  • 회사는 뉴욕서 인간과 로봇의 공존을 선언하고 사업 확장을 예고했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

최용호 갤럭시코퍼레이션 대표 인터뷰
나스닥 권유로 뉴욕서 휴머노이드 17대 '평화 선언'

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 지드래곤(GD) 소속사로 알려진 피지컬 인공지능(AI) 엔터테크 기업 갤럭시코퍼레이션이 미국 증시 상장을 먼저 추진한 뒤 한국 상장에 나선다는 계획을 밝혔다. 이르면 올해 말, 늦어도 내년 1분기 안에 미국 기업공개(IPO) 주관사를 발표할 예정이다.

최용호 갤럭시코퍼레이션 대표는 21일(현지시간) 뉴욕 록펠러센터에서 열린 행사 직후 뉴스핌과 만나 "미국 상장을 먼저 하고 한국 상장을 하는 계획을 갖고 있다"며 "한국예탁증서(KDR)를 통한 한국 상장도 할 것"이라고 말했다.

최 대표는 "빠르면 연말, 늦어도 내년 1분기 안에 미국 IPO 주관사가 발표되면 주관사를 통해 로드맵이 발표될 것"이라고 설명했다. 구체적인 상장 시점은 주관사 선정 이후 정해진다. 이번 뉴욕 방문 중 상장 관계자들을 만났느냐는 질문에는 "많이 만나고 있다"고 했다. 다만 뉴욕증권거래소(NYSE)와 나스닥 거래소 중 어디에 상장할지는 아직 정하지 않았다며 "갤럭시가 왜 존재하고 어디까지 가고 싶은지 메시지에 더 집중하고 있다"고 말했다.

이번 뉴욕 행사도 미국 상장 논의와 맞물려 있다. 최 대표에 따르면 지난 3월 회사를 방문한 밥 맥쿠이 나스닥 부회장이 로봇을 뉴욕에서 선보여 보라고 제안했다. 행사 날짜를 유엔이 정한 '세계 평화의 날'인 9월 21일로 잡으라는 아이디어도 당시 맥쿠이 부회장이 냈다고 한다.

최 대표는 "나스닥에서 직접 회사를 찾아와 제안하고 좋은 프로젝트를 함께하게 되면서, 코스닥이나 코스피도 좋지만 둘 다 하면 안 되느냐는 생각을 하게 됐다"고 말했다.

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 21일(현지시간) 미국 뉴욕 록펠러센터에서 최용호 갤럭시코퍼레이션 대표가 발언하고 있다. 2026.09.22 mj72284@newspim.com

갤럭시코퍼레이션은 이날 휴머노이드 로봇 17대와 함께 '인간과 로봇의 평화·공존'을 선언했다. 회사는 타임스스퀘어와 록펠러센터를 무대로 "하나의 세계, 하나의 평화(ONE WORLD. ONE PEACE.)"라는 메시지를 전했다. 타임스스퀘어에서는 휴머노이드 16대가 K팝에 맞춘 플래시몹을 선보였다.

록펠러센터에서는 최 대표의 외형을 본떠 만든 휴머노이드 '스코필드스타인'이 처음 공개됐다. 최 대표와 스코필드스타인은 마주 앉아 인간과 로봇의 미래를 주제로 대화를 나눴다. 스코필드스타인은 "나는 당신을 대체하기 위해 온 것이 아니다. 함께 살아가기 위해 왔다"며 "당신의 휴머니티를 가르쳐달라"고 말했다.

회사명은 최 대표의 첫째 아들 최우주 군의 이름에서 따왔다. 이날 타임스스퀘어에서는 최우주 군이 휴머노이드를 끌어안는 퍼포먼스로 인간과 로봇의 신뢰를 표현했다. 최 대표는 "제 아들이 15살이 되는 2035년에는 로봇이 지금의 스마트폰처럼 일상의 일부가 될 것"이라며 "앞으로 중요한 것은 우리가 로봇과 어떤 관계를 만들어갈 것인가"라고 말했다.

갤럭시코퍼레이션은 이번 뉴욕 프로젝트를 시작으로 엔터테인먼트와 피지컬 AI를 결합한 글로벌 프로젝트를 세계 주요 도시로 확대할 계획이다.

◆ "상장은 목표 아닌 절차"

한국 기업의 미국 직상장은 네이버웹툰 사례 정도로 드물고 절차가 까다롭다는 평가가 나온다. 이에 대해 최 대표는 "까다롭다기보다 절차가 더 많은 것"이라며 "상장은 인생의 목표가 아니라 가는 방향의 절차일 뿐"이라고 강조했다.

자금 조달이 목적은 아니라는 점도 분명히 했다. 그는 "투자를 2000억 원가량 받았지만 돈이 필요한 회사가 아니다"라며 "대출도 없고 갚아야 할 돈도 없다"고 말했다.

갤럭시코퍼레이션에는 지드래곤 외에도 배우 송강호, 미국 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠의 이정후 선수 등이 소속돼 있다. 최 대표는 지드래곤 의존도가 높다는 지적에 선을 그었다. 계약 기간은 비밀유지 조항 때문에 밝힐 수 없다면서도, 계약 이후 3년 가까이 지났고 빅뱅 프로젝트와 다음 솔로 콘서트를 함께 준비하고 있다고 설명했다. 여러 아티스트와 추가 계약을 마쳤으며 발표만 천천히 하고 있다고도 했다.

사업 다각화도 강조했다. 최 대표는 피지컬 AI 로봇 사업에서 이미 수백억 원의 매출이 나고 있고, 한국 체험 공간에는 주말에 하루 1000명씩 방문한다고 밝혔다. 연간 200편 이상의 예능을 제작하는 프로덕션 사업도 갖고 있다.

최 대표는 "회사가 존재하는 이유가 상장보다 더 중요하다"며 "돈보다 더 높은 가치인 인간애와 가족 같은 가치를 로봇을 통해 어떻게 전 세계 사람들에게 전할 수 있을지가 더 큰 고민"이라고 말했다.

최용호 갤럭시코퍼레이션 대표가 자신을 닮은 로봇 스코필드스타인과 대화 중이다.[사진=갤럭시코퍼레이션] 2026.09.22 mj72284@newspim.com

mj72284@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
김영범, 이제 판잔러 잡으러 간다 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 수영에 또 하나의 '수영 대박'이 아닐까. 불과 1년 전 세계선수권 탈의실에서 중국 수영의 상징 판잔러에게 키링을 받고 기뻐하던 소년이 이제는 아시안게임 금메달을 목에 걸었다. '단거리 샛별' 김영범(20·강원특별자치도청)의 성장세가 눈부시다. 김영범은 21일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 자유형 50m 결선에서 21초66의 대회 신기록을 작성하며 가장 먼저 터치패드를 찍었다. 이로써 전날 자유형 100m에서 판잔러와 접전 끝에 0.04초 차 아쉬운 은메달에 머물렀던 한을 풀고 생애 첫 아시안게임 금메달을 품에 안았다. 이번 금메달은 이번 대회 대한민국 경영 대표팀이 획득한 첫 금메달이기도 하다. [도쿄 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김영범이 21일 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 경영 남자 자유형 50m 결선을 마친 후 기뻐하고 있다. 2026.9.21 psoq1337@newspim.com 예선부터 기세가 매섭틀렸다. 김영범은 이날 오전 열린 예선에서 21초71을 기록해 3년 전 항저우 대회에서 지유찬(대구광역시청)이 세웠던 종전 대회 기록(21초72)을 0.01초 앞당겼다. 이어 불과 몇 시간 뒤 펼쳐진 결선에서 자신의 기록을 다시 0.05초 줄이며 정점에 올랐다. 2006년생으로 한국 남자 계영 대표팀의 막내인 김영범은 전날 자유형 100m 결선에서 반환점을 1위(22초81)로 돌며 세계 정상급 스타 판잔러를 위협했다. 비록 막판 추격을 허용해 47초65로 은메달에 만족해야 했으나 세계적인 강호의 간담을 서늘하게 했다. 하루 만에 아쉬움을 털어낸 그는 50m 결선에서 누구에게도 역전을 허용하지 않으며 완벽한 승리를 거뒀다. [도쿄 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김영범이 21일 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 경영 남자 자유형 50m 결선을 마친 후 기뻐하고 있다. 2026.9.21 psoq1337@newspim.com 김영범의 가파른 성장은 압도적인 신체 조건과 대담한 승부욕에서 비롯된다. 195㎝, 체중 90㎏에 발 크기 300㎜, 윙스팬 216㎝에 달하는 축복받은 피지컬은 폭발적인 스피드가 요구되는 단거리 종목에서 강력한 무기다. 큰 무대에서도 주눅 들지 않는 자신감을 장착한 그는 '단거리 박태환'의 탄생을 알리며 한국 수영의 새로운 전성기를 예고하고 있다. psoq1337@newspim.com 2026-09-21 17:49
사진
앤서니 홉킨스 음반 영국차트 1위 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = "제 삶 전체가 하나의 꿈입니다." 영화 '양들의 침묵'의 한니발 렉터로 널리 알려진 배우 앤서니 홉킨스(88)가 작곡가로 낸 첫 데카 클래식스 음반 'Life Is A Dream'으로 발매 1주 만에 영국 오피셜 클래식 차트 1위를 차지했다. '라이프 이즈 어 드림' 녹음 현장의 앤서니 홉킨스. [사진= 유니버설뮤직] 홉킨스는 "평생의 영광"이라고 말했다. 그는 "저명한 필하모니아 오케스트라와 비르투오소 솔리스트인 첼리스트 그레고리오 니에토 및 클래식 피아니스트 세르히오 티엠포와 협업할 수 있었던 것은 특권이었다"고 밝혔다. 음반은 지난 4월 13일과 14일 런던 알렉산드라 팰리스에서 녹음됐다. 그래미상 수상 지휘자 구스타보 두다멜이 필하모니아 오케스트라를 이끌었고, 바흐 합창단과 윈체스터 대성당 소년 합창단도 참여했다. 홉킨스의 자작곡 12곡이 실렸으며 연주 시간은 1시간 7분이다. 앨범 제목에는 삶을 바라보는 그의 시선이 담겼다. 홉킨스는 "이 앨범의 제목은 Life Is A Dream으로, 삶에 바치는 러브레터다. 저는 이것을 하나의 긴 작별로 본다. 태어나서 죽음에 이르기까지, 우리는 끊임없이 무언가와 작별하고 있다"고 말했다. 수록곡은 웨일스와 가족의 기억에서 나왔다. '마르감'은 그가 태어난 포트탈봇의 지명에서 따왔고, '나의 조국'은 제빵사였던 아버지와 웨일스에 대한 헌사다. '스텔라 아리아'는 아내를, '타라'는 조카를 위한 곡이다. 홉킨스는 어린 시절과 부모, 웨일스에 대한 기억이 작품에 영감을 줬다며 "놀라울 만큼 선명하다"고 말했다. 2012년 앨범 '컴포저'에 실렸던 '마르감', '1947 모음곡', '앤드 더 왈츠 고즈 온'도 이번에 새로 녹음돼 다시 수록됐다. 이번 프로젝트는 계획된 것이 아니었다. 홉킨스는 "모든 것이 예상치 못했지만 하나로 모였다"고 했다. 바턴은 2006년 영화 '슬립스트림' 음악 작업 이후 홉킨스와 협업해 왔고, 이번 음반에서도 여러 곡의 관현악 편곡을 함께 맡았다. 홉킨스는 두다멜에 대해 "우아하고 정밀한 지휘봉으로 각각의 음에 깊고 지워지지 않는 의미를 부여했다"라며 감사를 전했다. 음반에 대한 평가도 나왔다. 영국 인디펜던트는 금관 중심의 팡파르에서 우아한 왈츠까지 폭넓다고 평하며 홉킨스의 화성 감각을 높이 샀다. 로라 몽크스 데카 사장은 차트 1위 소식에 "작곡가로서의 재능과 클래식 음악에 대한 헌신을 인정받은 일"이라며 축하했다. 홉킨스는 베네수엘라 국민 지원을 위해 CD와 바이닐 판매액의 일부를 기부하기로 했다. 창작 과정에 대해 홉킨스는 "제 마음의 구조는 이미지로 생각하도록 되어 있다"라며 "이것이 제 영감의 근원이다"고 말했다. 다음 계획으로는 "요즘 즉흥적으로 새 곡들을 만들고 있고, 그 곡들을 이제 오케스트라 편성으로 발전시켜 보고 싶다. 영화음악을 작곡해 보고 싶다"고 했다. 앤서니 홉킨스의 앨범 'Life is a dream(라이프 이즈 어 드림)' 커버. [사진=유니버설 뮤직] 홉킨스는 1937년 12월 31일 웨일스 포트탈봇 마르감에서 제빵사 리처드 아서 홉킨스의 아들로 태어났다. 왕립웨일스음악연극대학을 1957년 졸업하고 왕립연극학교에서 연기를 배웠으며, 1965년 로런스 올리비에의 초청으로 영국 국립극단에 합류했다. 1987년 대영제국 지휘관 훈장(CBE)을 받았고 1993년 기사 작위를 받았다. 1992년 제64회 아카데미 시상식에서 '양들의 침묵'으로 남우주연상을 받았다. 2021년 제93회 시상식에서는 '더 파더'로 같은 상을 다시 받아 83세의 나이로 이 부문 역대 최고령 수상자가 됐다. 영국 아카데미(BAFTA) 4회, 에미상 2회 수상 기록도 갖고 있다. 작곡가로서의 이력도 길다. 1964년 쓴 왈츠 '앤드 더 왈츠 고즈 온'은 2011년 네덜란드 바이올리니스트 앙드레 류가 앨범으로 내놨고, 이 앨범은 2012년 클래식 브릿 어워즈에서 올해의 앨범상을 받았다. 홉킨스는 2008년 바턴과 공동 작곡한 '마스크 오브 타임'과 '스키조이드 살사'가 댈러스 심포니 오케스트라에서 초연됐다. 2012년 1월에는 버밍엄 시립 교향악단, 마이클 실 지휘로 클래식FM과 함께 첫 작곡 음반 '컴포저'를 냈다. fineview@newspim.com 2026-09-22 00:01

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동