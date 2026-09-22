가계부 앱 '소비의온도' 양대 마켓 출시… 결제 내역 자동화 및 공유 기능 지원

AI 핵심 요약beta
- 소비의온도가 15일 가계부 앱을 출시했다.
- 결제 문자와 알림을 연동해 지출을 자동 기록했다.
- 최대 4명 공유와 커뮤니티 기능도 탑재했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 모바일 애플리케이션 개발사 소비의온도(대표 김준영)가 지출 내역 자동 기록과 다중 공유 기능을 탑재한 가계부 앱 '소비의온도'를 지난 15일 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에 정식 출시했다.
이 앱은 사용자가 직접 소비 내역을 수기로 기입해야 하는 기존 가계부의 번거로움을 자동화 시스템으로 대체한 것이 특징이다. 스마트폰으로 수신되는 신용카드 결제 문자메시지(SMS)와 각 금융사 애플리케이션의 결제 알림을 연동해 결제 일시, 가맹점, 금액, 지출 카테고리 등의 데이터를 자동으로 수집 및 분류한다. 이를 통해 여러 장의 결제 카드를 사용하는 소비자의 통합적인 지출 관리를 지원한다.
수입과 지출의 직관적인 분석을 돕기 위해 '온도'라는 자체 데이터 지표도 도입했다. 사용자의 당월 수입과 지출 내역의 밸런스를 정량화하여, 가계 운영에 흑자 여유가 발생하면 온도가 상승하고 적자 지출이 늘어나면 온도가 하락하는 형태의 사용자 인터페이스(UI)를 구현해 별도의 연산 없이 가계 건전성을 파악할 수 있도록 했다.
다인 가구 및 공동 생활자를 위한 계정 연동 기능도 탑재됐다. 1개의 가계부 계정에 최대 4명까지 접속 권한을 연동하여 부부, 가족, 동거인 등이 실시간으로 지출 내역을 공유할 수 있다. 참여자 전원의 통합 수입·지출 통계는 물론 개별 구성원의 소비 내역을 분리해 조회할 수 있으며, 내장된 캘린더를 통해 일정 공유도 가능하다.
아울러 앱 내 커뮤니티 게시판을 개설해 소비자 간 정보 교류의 장을 마련했다. 사용자는 구매를 고민하는 품목에 대해 타 사용자들의 의견을 구하거나 절약 노하우를 공유할 수 있으며, 운영사 측은 해당 게시판을 통해 할인 및 특가 정보를 정기적으로 제공한다. 이 밖에도 가계부 앱 접속의 진입 장벽을 낮추기 위해 오늘의 운세, 돌림판, 사다리 타기 등 10종의 미니게임 콘텐츠가 기본 제공된다.
김준영 소비의온도 대표는 "고물가 기조 속에서 가계부 작성의 필요성이 대두되고 있으나, 수기 작성과 지출 분석의 번거로움으로 꾸준한 사용이 어려운 점을 개선하고자 했다"며 "지출 분석의 진입 장벽을 낮춰 사용자 가정의 효율적인 살림 관리와 경제적 안정에 기여할 수 있는 서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.
ohzin@newspim.com