한투운용, ACE ETF 대학생 서포터즈와 캠퍼스어택…투자 체험 행사

AI 핵심 요약beta
- 한국투자신탁운용은 14·21일 대학 캠퍼스서 캠퍼스어택을 열었다.
- ACE ETF 서포터즈가 기획·운영해 학생 참여형 행사를 진행했다.
- 게임과 퀴즈로 ETF와 분산투자 개념을 알렸다.
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게임형 콘텐츠로 대학생 투자 관심도 높여
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국투자신탁운용이 ACE ETF 대학생 서포터즈와 함께 대학 캠퍼스에서 오프라인 투자 체험 행사를 열었다. 대학생들이 게임과 퀴즈를 통해 ETF와 분산투자 개념을 쉽고 재미있게 접할 수 있도록 기획했다.
한국투자신탁운용은 ACE ETF 대학생 서포터즈가 지난 14일과 21일 이화여자대학교와 동국대학교에서 오프라인 홍보 행사인 '캠퍼스어택'을 진행했다고 22일 밝혔다.
ACE ETF 대학생 서포터즈는 한국투자신탁운용 ETF 브랜드인 'ACE'를 홍보하는 프로그램으로, 지난 7월 말부터 온라인과 오프라인에서 다양한 활동을 이어오고 있다.
이번 행사는 서포터즈가 직접 기획부터 운영까지 맡았다. 참가 학생들은 대학별 홍보 부스에서 투자와 ETF를 주제로 한 다양한 참여형 콘텐츠를 체험했다.
이화여대에서는 ETF 퀴즈와 타이밍 게임, 과거 뉴스를 활용한 산업별 등락 맞히기 게임 등을 운영했다. 투자 성과를 예측하기보다 산업 분석과 분산투자의 중요성을 자연스럽게 이해할 수 있도록 구성했다.
동국대에서는 최근 대학생 트렌드인 'Healthy Pleasure'를 반영한 'Asset Wellness' 테마 프로그램을 선보였다. 풀업 미션과 투자 성향을 마라톤에 빗댄 퀴즈를 통해 건강관리와 자산관리를 연결한 콘텐츠를 마련했다.
참가자들에게는 에어팟과 노트북 거치대, 키캡 키링, 모바일 상품권 등 대학생 선호도가 높은 경품도 제공했다. 경품 역시 서포터즈가 직접 선정했다.
최근 자산운용업계는 20~30대 투자자를 확보하기 위해 대학생 서포터즈와 캠퍼스 마케팅을 확대하고 있다. ETF를 게임과 체험형 콘텐츠로 소개하며 금융 투자에 익숙하지 않은 청년층과의 접점을 넓히려는 전략이다.
한국투자신탁운용 관계자는 "ACE ETF 서포터즈 학생들의 다양한 아이디어 덕분에 높은 현장 참여 속에 행사를 마무리할 수 있었다"며 "투자와 게임을 접목한 콘텐츠를 통해 ETF에 관심이 없던 학생들도 자연스럽게 브랜드와 상품을 접하는 계기가 됐다"고 말했다. 이어 "앞으로도 투자자에게 필요한 투자 정보와 상품을 지속적으로 제공하겠다"고 밝혔다.
plum@newspim.com