신용한 충북지사 "추석 의료정보, 도민 손에 닿게…민생행정 강화"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 신용한 충북도지사가 추석 연휴를 앞두고 도민이 실제 필요한 정보를 쉽게 이용할 수 있도록 민생 행정 강화를 주문했다.

신 지사는 21일 도청 대회의실에서 열린 확대간부회의에서 연휴 기간 문을 여는 병원·약국 정보를 도민들이 손쉽게 찾을 수 있도록 안내 체계를 점검하라고 지시했다.

신용한 충북지사. [사진=충북도] 2026.09.21 baek3413@newspim.com

특히 주요 의료정보를 카드뉴스로 제작하고 시·군별 상세 정보를 확인할 수 있는 링크를 마련해 문자와 도 공식 채널 등을 통해 적극 홍보할 것을 당부했다.

신 지사는 "지정해 놓는 것만으로는 부족하다"며 "도민이 자신이 있는 지역의 병원과 약국을 바로 찾을 수 있어야 한다"고 강조했다.

이어 "명절 인사도 좋지만 아플 때 어디로 가야 하는지 알려드리는 것이 도민에게 더 절실할 수 있다"며 "그게 민생 실용 행정"이라고 말했다.

돌봄 취약가구에 대한 현장 점검도 주문했다.

지적장애인 가구 등 도움이 필요한 이웃을 먼저 살피고 명절 기간 소외감을 느끼기 쉬운 취약계층에 대한 지원을 강화하라고 당부했다.

재난·교통·소방 분야의 연휴 비상근무 체계를 점검하는 한편 귀성객 환영 현수막과 명절 선물 관행을 중단해 절감한 예산은 취약계층 지원 등 민생 분야에 활용하겠다는 뜻도 재확인했다.

명절을 앞둔 소상공인 지원도 강조했다.

신 지사는 "기업 지원과 함께 골목의 소상공인에게 지금 필요한 도움이 무엇인지 챙겨 달라"며 "도민이 체감할 수 있는 일부터 속도감 있게 추진하자"고 당부했다.



baek3413@newspim.com