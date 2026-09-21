서다운 대전시의원 발의 '청년정책 상시 자문체계' 만든다

AI 핵심 요약beta
- 서다운 대전시의원이 21일 청년정책자문위 설치 조례를 통과시켰다.
- 자문위는 청년 의견과 정책 제안을 상시 수렴해 의정에 반영한다.
- 청년단체·연구기관과 협력해 실효성 있는 소통창구를 만든다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 서다운 대전시의원(더불어민주당·서구4)이 청년과 전문가가 청년정책에 직접 의견을 제시할 수 있는 상시 자문기구 설치 기반을 마련했다.
21일 시의회에 따르면 이날 열린 제299회 제1차 정례회 제3차 본회의에서 서 의원이 대표발의한 '대전시의회 청년정책자문위원회 설치 및 운영 조례안'이 통과됐다.
이번 조례안에는 청년과 전문가의 의견을 지속적으로 수렴해 의정활동과 청년정책에 반영할 수 있도록 하는 내용이 담겼다.
조례에 따라 설치되는 청년정책자문위원회는 대전시 청년정책과 관련한 주요 현안을 비롯해 청년 의견수렴 및 정책 제안, 청년의 정책 참여 활성화 등에 대해 자문하는 역할을 맡는다.
또한 위원회의 제안이나 자문 내용이 실제 의정활동과 청년정책에 반영될 수 있도록 하고 청년정책을 연구·수행하는 기관과 청년단체, 청년 관련 거버넌스 등과 협력할 수 있는 근거도 마련했다.
서 의원은 청년정책에 대한 의견수렴을 일회성에 그치지 않고 지속적인 정책 제안과 자문으로 이어지는 소통체계로 만들겠다는 계획이다.
서 의원은 "청년정책은 청년의 삶과 목소리에서 출발해야 한다"며 "청년의 제안이 실제 의정활동으로 이어질 수 있도록 청년정책자문위원회를 실효성 있는 소통창구로 만들어가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com