대전교육청, 중학교별 '교육과정 설계·운영' 지원

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 21일 중학교 교감 연수를 열었다.
- 학교별 특성 반영한 교육과정 설계 방안을 공유했다.
- 자율화 이해와 관리자 역량 강화에 초점을 맞췄다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 관내 중학교별 특성과 학생 여건을 반영해 특색 있는 교육과정을 설계·운영할 수 있도록 관련 방안을 공유했다.
시교육청은 21일 대전진로융합교육원에서 중학교 교감 90여 명을 대상으로 '특색 있는 학교 교육과정 운영을 위한 관리자 연수'를 진행했다고 밝혔다.
이번 연수는 2022 개정 교육과정의 핵심인 학교 교육과정 자율화에 대한 이해를 높이기 위해 마련됐다.
학교 비전과 교육목표를 공유하고 특성에 맞는 교육과정을 지속적으로 운영할 수 있도록 관리자 역량 강화에도 초점을 맞췄다.
연수에서는 학교 교육과정 설계 원칙과 비전 공유를 비롯해 교육공동체가 함께 만들어가는 학교문화, 학교 특성과 여건을 반영한 교육과정 설계, 특색 있는 학교 교육과정 운영 사례 등을 다뤘다.
또한 지속 가능한 교육과정 운영을 위한 관리자의 역할과 학교 현장에 적용할 수 있는 방안을 중심으로 의견을 나눴다.
강의창 중등교육과장은 "특색 있는 학교 교육과정은 학교의 비전과 교육철학을 공동체가 공유하고 이를 학생의 배움과 성장으로 연결할 때 진정한 가치가 있다"며 "앞으로도 각 학교가 특성을 살린 교육과정을 펼치고 관리자가 학교문화를 안정적으로 이끌어갈 수 있도록 현장 지원에 힘쓰겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com