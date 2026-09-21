"감염병 원천차단"...세종시, '신종·재출현 바이러스' 대응 점검

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 21일 에볼라 대응 모의훈련을 했다.
- 정부세종컨벤션센터서 13개 기관 50여명 참여했다.
- 초동대응·접촉자 관리·보호복 실습을 점검했다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 에볼라바이러스병 국내 유입 상황을 가정한 모의훈련을 통해 감염병 초동대응과 유관기관 협조체계를 점검했다.
시는 21일 정부세종컨벤션센터에서 '2026 신종·재출현 감염병 위기관리 대응훈련'을 실시했다고 밝혔다.
이번 훈련은 신종·재출현 감염병 유입 등 공중보건 위기 상황에 대비해 초동대응 역량을 높이고 현장 대응체계를 점검하기 위해 마련됐다.
최근 콩고민주공화국 등 해외에서 에볼라바이러스병이 유행하면서 세계보건기구(WHO)가 국제공중보건위기를 선언했으며 국내에서도 감염병 위기경보 '관심' 단계가 발령된 바 있다.
훈련에는 시 돌봄건강과와 보건소, 소방본부, 사회재난과, 읍면동, 보건환경연구원, 경찰서, 감염병관리지원단, 시교육청, 세종충남대학교병원, 엔케이(NK)세종병원 등 13개 기관·부서에서 50여 명이 참여했다.
시는 지역의 지역적 특성을 반영한 시나리오를 바탕으로 실행과 토론을 병행하며 실제 감염병 발생 상황에 대한 대응 능력을 점검했다.
주요 훈련은 유관기관 감염병 업무 소개, 에볼라바이러스병 특성 및 대응 교육, 일대일 역학조사 과정 연습, 확진자 발생 시 접촉자 관리 방안 도출, 개인보호복(레벨C) 착·탈의 실습 등으로 진행됐다.
김려수 보건복지국장은 "세종시에서도 에볼라바이러스병과 같은 재출현 감염병의 발생 위험이 결코 낮지 않다"며 "앞으로도 지속적인 훈련을 통해 지역 내 신종·재출현 감염병 유입 시 신속하고 정확하게 대응할 수 있는 역량을 강화해 나가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com