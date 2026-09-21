인천해수청, 추석 연휴 연안여객선 '300→378회' 증편 특별대책 마련

AI 핵심 요약beta
- 인천해수청이 23일부터 27일까지 연안여객선을 증편했다.
- 연휴 섬 귀성객 약 5만5000명 이동을 대비했다.
- 사전 안전점검과 특별대책본부 운영도 추진했다.
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천지방해양수산청이 추석 연휴를 맞아 섬 귀성객의 안전한 이동을 위해 연안여객선을 증편, 운항한다.
인천해수청은 오는 23~27일 5일간 '연안여객선 특별교통대책'을 마련, 추진한다고 21일 밝혔다.
인천해수청은 이번 연휴 기간 인천지역 15개 항로의 연안여객선 이용객은 약 5만5000명에 이를 것으로 예상하고 여객선 운항 횟수를 평소 300회에서 378회로 78회 늘린다.
앞서 인천해수청은 지난달 31일부터 지난 18일까지 인천지역 연안여객선 21척을 대상으로 관계기관 합동 특별안전점검을 벌였다.
이번 점검에서는 여객선 안전관리 실태와 전기차 화재 대응 교육 여부 등을 집중적으로 살폈다.
또 인천연안여객터미널의 대기공간과 안전시설, 부두 접안시설, 고려고속훼리 해누리호의 전기차 화재 대응 능력을 확인했다.
인천해수청은 특별교통대책 기간 '인천지역 특별교통대책본부'를 운영하고 해양경찰과 옹진군, 한국해양교통안전공단 등 관계기관과 협조체계를 유지할 방침이다.
김용태 인천지방해양수산청장은 "연휴 기간 연안여객선을 이용하는 시민들이 안전하고 편안하게 섬을 방문할 수 있도록 특별교통대책을 추진하겠다"고 말했다.
hjk01@newspim.com