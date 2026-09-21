기차가 굿즈로 변신…코레일, 철도 IP 상품 50여종 선보여

AI 핵심 요약beta
- 코레일이 21일 서울 코엑스서 철도 굿즈 홍보관을 열었다.
- 철도 IP로 중소·사회적기업과 개발한 상품 50여 종을 선보였다.
- 코레일은 지난해부터 협업해 굿즈 230여 종을 판매했다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 열차와 역을 소재로 한 철도 굿즈가 한자리에 모인다. 코레일은 철도 지식재산권(IP)을 활용해 중소·사회적기업과 공동 개발한 상품들을 소개하며 관련 사업 확대에 나선다.
한국철도공사(코레일)는 21일부터 이틀간 서울 코엑스에서 열리는 '대한민국 사회적 가치 페스타'에 참가해 철도 굿즈사업 홍보관을 운영한다고 밝혔다.
행사는 대한상공회의소가 주최하며 정부와 기업 등이 사회문제 해결 사례와 협력 방안을 공유하는 자리다.
코레일은 국가철도공단, 한국철도기술연구원, 코레일유통과 함께 철도 IP를 활용한 굿즈사업 사례와 주요 상품을 선보인다. 전시 품목은 ▲역사·열차 모형 조립블럭▲서울·부산역 전통주 세트▲폐열차 업사이클링 키링▲철도 IP 문구·팬시류 등 50여 종이다.
코레일은 지난해 3월부터 사회적기업과 중소기업에 열차와 역의 디자인, 명칭, 로고 등 철도 IP를 제공해 공동 상품 개발과 판로 확대를 지원하고 있다. 현재까지 개발된 상품은 230여 종으로, 서울·부산·수서역 굿즈 매장과 일부 철도역 스토리웨이 편의점 등에서 판매되고 있다.
김광모 코레일 미래부문장은 "철도 브랜드 자산과 사회적기업의 아이디어를 결합해 새로운 상품과 판로를 만드는 상생 사업"이라며 "이번 행사를 통해 다양한 철도 굿즈를 알리겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com