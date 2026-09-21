전주시설공단, 취약계층에 '동행미' 300포대 전달

AI 핵심 요약beta
- 전주시설공단은 21일 추석 앞두고 쌀 나눔 행사를 열었다.
- 공단은 화산체육관서 쌀 300포대를 주민센터에 전달했다.
- 전달 쌀은 노인·청소년 등 취약계층에 배부될 예정이다.
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복지기관 사전 수요조사로 지원 대상 발굴…지역 소상공인 통해 쌀 구매
[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 전주시설공단은 추석 명절을 앞두고 지역 내 취약계층을 위한 쌀 나눔에 나섰다고 21일 밝혔다.
공단은 이날 화산체육관에서 전주시 자원봉사센터와 지역 주민센터 관계자 등 30여 명이 참석한 가운데 '지역과 함께하는 한가위 쌀 나눔' 행사를 열고 10㎏들이 쌀 300포대를 주민센터에 전달했다.
공단은 지역과 이웃이 함께한다는 의미를 담아 이번 나눔 쌀의 명칭을 '동행미(米)'로 정했다. 전달된 쌀은 추석 전 노인과 주거복지 대상자, 청소년 등 지역 내 취약계층에게 전달될 예정이다.
공단은 지역 복지기관과 시의회 등 유관기관과 사전 수요조사를 실시해 실제 지원이 필요한 대상자를 발굴했다. 또 지역경제 활성화를 위해 지역 소상공인을 통해 지역에서 생산된 쌀을 구매했다.
공단은 취약계층 식료품 지원과 밑반찬 나눔, 아동 맞춤형 지원 등 다양한 사회공헌 활동을 이어가며 지역사회와 함께하는 나눔문화 확산에 힘쓰고 있다.
이연상 이사장은 "앞으로도 지역사회와의 협력체계를 바탕으로 수요자 중심의 사회공헌 활동을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com