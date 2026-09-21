김낙경 보은군의원 "삼년산성, 복원 넘어 '조망 관광'으로"

AI 핵심 요약beta
- 김낙경 보은군의원이 21일 삼년산성 관광자원화를 제안했다.
- 공중 데크로드와 탐방로를 조성하자고 밝혔다.
- 3D 가상복원과 관광벨트로 지역경제와 연계해야 한다고 했다.
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[보은=뉴스핌] 백운학 기자 = 김낙경 보은군의원은 21일 국가사적 삼년산성을 단순 복원 중심에서 벗어나 역사경관을 활용한 관광자원으로 개발해야 한다고 제안했다.
김 의원은 이날 열린 제423회 보은군의회 정례회 5분 자유발언에서 '국가사적 삼년산성 역사경관 회복 프로젝트'를 제안하며 이같이 밝혔다.
그는 현재 추진 중인 삼년산성 공원화 사업에 더해 성곽 외부를 조망할 수 있는 역사조망 공중 순환 데크로드 탐방로를 조성하자고 말했다.
유해 수목 정비 구간 등을 활용해 성곽과 숲을 둘러보는 탐방로를 만들고 기존 성내 탐방로와 연결하자는 구상이다.
또 발굴·고증 자료를 기반으로 성문과 치성, 성벽, 전각 등을 3D 기술로 가상 복원하고 시뮬레이션 전망대와 가상 체험관 등을 조성해 역사 콘텐츠를 강화하자고 했다.
김 의원은 "복원이 어렵다면 조망하고 경험할 수 있도록 해야 한다"며 "삼년산성을 가장 가치 있게 보여주는 역사경관 회복 프로젝트가 필요하다"고 강조했다. 이어 "속리산과 삼년산성, 보은읍을 연결하는 관광벨트를 구축해 삼년산성을 지역경제와 연계된 살아있는 문화유산으로 만들어야 한다"고 덧붙였다.
baek3413@newspim.com