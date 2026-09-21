윤건영 충북교육감 "학생 소속감 높이고 현장 중심 직업교육 강화"

AI 핵심 요약beta
- 윤건영 충북교육감이 21일 포용적 교육환경 조성을 강조했다.
- 학생 소속감이 건강한 관계와 성장의 바탕이라고 밝혔다.
- 직업계고 실습·첨단기술 교육 지원 강화도 주문했다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 윤건영 충북교육감은 21일 "학생이 자신을 가치 있는 존재로 인식하고 공동체에 소속돼 있다고 느끼는 것이 건강한 관계와 성장의 바탕"이라며 포용적인 교육환경 조성을 강조했다.
윤 교육감은 이날 주간정책회의에서 "학교에 대한 소속감이 높을수록 학생들이 자신의 어려움을 주변에 알리고 친구의 작은 신호에도 관심을 기울일 수 있다"며 "모든 학생이 존중받고 공동체의 일원이라는 인식을 갖도록 교육환경을 만들겠다"고 밝혔다.
이어 최근 전국기능경기대회와 전국상업경진대회, 전국영농학생축제에서 잇따른 수상 성과를 거둔 학생과 지도교사를 격려했다.
그는 산업 변화를 반영한 실습 중심 교육의 필요성을 강조하고 청주공고·충북공고·청주농고 공동실습소가 신산업 기술을 익히는 현장교육 거점으로 기능할 수 있도록 지원을 강화하라고 주문했다.
윤 교육감은 "AI와 하이테크 시대에도 직접 체험하고 경험하며 쌓은 숙련된 전문기술의 가치는 커질 것"이라며 "직업계고 학생들이 전문기술뿐 아니라 첨단기술 활용 능력과 도전정신, 기업가정신을 갖춰 취업과 창업 등 다양한 진로를 개척할 수 있도록 직업교육을 발전시키겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com