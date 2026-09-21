끝 모를 '감투싸움'…대전 대덕구의회 원구성 또 실패

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여야 4대4 대치 의장 선출 잇단 불발…석달째 구정 차질

김찬술 구청장 "의회 사망"…서미경 의원 "불출마" 선언

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전 대덕구의회가 또다시 의장 선출에 실패했다. 여야 4석씩 동수인 구의회는 21일 투표에서 찬성 4표, 무효 4표가 나오면서 석 달째 원 구성이 불발됐다. 전국 227개 기초의회 중 의장조차 선출하지 못한 곳은 대덕구의회뿐이다.

대덕구의회에 따르면 이날 제295회 임시회 제1차 본회의를 열고 제10대 전반기 의장단 및 상임위원장 선출을 진행했다.

대전 대덕구의회 전경. [사진=뉴스핌 DB] 2026.09.21 vincent977@newspim.com

의장 후보에는 더불어민주당 서미경 의원이 단독 등록했지만, 투표 결과 찬성 4표·무효 4표로 의장 선출은 무산됐다.

대덕구의회는 지난 7월 출범 이후 여러 차례 의장 선출을 시도했지만 여야 간 이견을 좁히지 못하고 있다. 의장 선출을 비롯한 원 구성이 지연되면서 의회 정상화를 촉구하는 주민들의 비판도 거세지고 있다.

이날 구의회 복도에는 의회 정상화를 촉구하는 근조 화환이 늘어섰다. 앞서 지역 시민사회단체들도 전반기 의장을 야당이 맡고 후반기에는 다른 정당이 의장직을 맡는 방식의 중재안을 제시했지만 원 구성은 결국 돌파구를 찾지 못했다.

파행이 장기화하면서 의회 내부 갈등을 넘어 구정 운영 차질에 대한 우려도 커지고 있다.

김찬술 대덕구청장은 이날 성명을 내고 "스스로 의회이기를 포기한 대덕구의회는 사망했다"며 강하게 비판했다.

김 구청장은 "전국 기초의회 가운데 아직 의장조차 선출하지 못한 곳은 대덕구의회뿐"이라며 "구민보다 자리가 먼저라면 그 의회는 누구를 위한 의회인가"라며 의회 정상화를 촉구했다.

이어 "추경과 민간위탁, 빈집 정비, 재건축 등 현안이 지연되고 있고 이미 확보한 국·시비 사업도 예산 집행을 기다리고 있다"며 "직원 급여 지급까지 걱정해야 하는 상황이다. 인건비만큼은 반드시 지급해야 한다"고 지적했다.

그러면서 "기관 대출과 구의 지급보증 등 법적으로 가능한 방안을 검토해 직원 급여와 시설 운영, 지연된 사업 등 의회 파행에 따른 피해를 최소화하겠다"고 밝혔다.

이날 의장 후보로 나섰던 서 의원은 향후 의장 선거에 후보로 나서지 않겠다고 밝혔다.

서 의원은 입장문에서 "의회 정상화의 실마리를 만들고 대화와 타협의 길을 열기 위해 앞으로 실시되는 의장 선거에 후보로 나서지 않겠다"고 말했다.

그러면서 국민의힘을 향해 "기존 후보를 고집하기보다 의장을 맡지 않았던 새로운 후보를 내세워 정상화에 응답해 달라"며 "여야 모든 의원이 정해진 절차에 따라 후보를 등록하고 본회의 표결에 참여해야 한다"고 촉구했다.

한편 대덕구의회는 관련 조례에 따라 다시 선거일을 지정하고 후보자 등록을 받은 뒤 의장 선출을 재추진할 예정이다.

vincent977@newspim.com