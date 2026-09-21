전국 골프존파크 '2026 추석 이벤트' 진행...파5홀 미션 경품 제공 등 혜택

AI 핵심 요약beta
- 골프존이 21일 추석 맞이 이벤트를 시작했다.
- 전국 골프존파크서 10월 11일까지 3주간 진행했다.
- 이벤트 코스 파5 안착시 경품과 이용권을 준다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=㈜골프존(대표이사 박강수)이 민족 대명절 한가위를 맞아 추석 이벤트를 진행한다.
골프존이 21일부터 10월 11일까지 총 3주간 골프존 시뮬레이터 투비전NX플러스, 투비전NX, 투비전플러스가 설치된 전국 골프존파크 매장에서 추석 이벤트를 진행한다고 21일 밝혔다.
골프존은 매해 설 연휴부터 추석까지 시즌에 맞춰 동반자들과 스크린골프를 통해 즐거운 명절 연휴를 보낼 수 있도록 다양한 이벤트를 기획해 선보이고 있다. 올해는 짧은 연휴 기간의 아쉬움을 덜기 위해 이벤트 기간을 3주로 확대했으며 이벤트 참여를 원하는 회원은 골프존파크에서 회원 로그인 후 스트로크 또는 네트워크플레이 모드로 참여하면 된다.
첫 번째 경품 이벤트는 총 20개의 이벤트 코스의 후반 홀(10~18번홀) 중 파5 홀에서 이벤트 존에 볼을 안착시키면 경품을 지급한다. 경품은 골프존파크 이용권, 커피 쿠폰 등 6개의 품목 중 1개를 랜덤으로 제공한다. 이벤트 전체 코스 리스트는 골프존 홈페이지 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.
또한, 오는 9월 24일부터 27일까지 명절 연휴 4일간 이벤트 코스 누적 5회 라운드를 완료한 모든 회원에게 골프존파크 5천원 이용권을 추가로 증정한다. 누적 라운드 달성 현황은 골프존 앱의 스탬프 이벤트에서 확인 가능하다.
골프존 GS사업기획팀 최수영 팀장은 "많은 회원분들의 관심과 사랑에 힘입어 이번 추석 연휴에도 보다 많은 골퍼분들이 스크린골프를 통한 즐거움을 나누실 수 있도록 명절 이벤트를 준비했으니 많은 참여 부탁드린다"라고 밝혔다.
iaspire@newspim.com